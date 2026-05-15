Manuel Neuer Dikabarkan Masuk Daftar 55 Pemain Timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026

Manuel Neuer (Instagram @manuelneuer)
JawaPos.com – Kiper senior Jerman, Manuel Neuer, dikabarkan masuk dalam daftar sementara 55 pemain tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman FCB Inside pada Jum'at (15/5), Kabar tersebut memunculkan spekulasi mengenai peluang sang penjaga gawang kembali memperkuat negaranya setelah sebelumnya mengakhiri karier internasional.
Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, disebut tengah mempertimbangkan serius kemungkinan membawa Neuer ke turnamen tersebut.
Menurut laporan media Jerman, nama Neuer telah dimasukkan dalam daftar sementara yang diserahkan kepada FIFA pada awal pekan ini.
Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peluang kiper Bayern München itu tampil di Piala Dunia kembali terbuka. Meski demikian, keputusan final terkait keterlibatan Neuer masih belum diumumkan secara resmi.
Laporan juga menyebut bahwa komunikasi antara Neuer dan Julian Nagelsmann terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Kedua pihak dikabarkan telah melakukan pembicaraan penting terkait kemungkinan kembalinya sang pemain ke tim nasional. Namun, hingga saat ini belum terdapat keputusan akhir mengenai status Neuer dalam skuad utama.
Di internal federasi sepak bola Jerman, isu kembalinya Neuer disebut memunculkan beragam pandangan.
Beberapa pihak mendukung pengalaman besar yang dimiliki kiper berusia 40 tahun tersebut, sementara lainnya mempertimbangkan regenerasi pemain. Kendati demikian, peluang bagi Neuer untuk kembali disebut masih terbuka lebar.
Hubungan antara Neuer dan Nagelsmann juga dilaporkan telah membaik setelah sempat mengalami ketegangan pada 2023.
