Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.22 WIB

Petisi Daring Serukan Kylian Mbappe Tinggalkan Real Madrid di Tengah Kritik dari Pendukung Klub

Kylian Mbappe (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com – Sebuah petisi daring muncul dan menyerukan agar Kylian Mbappe meninggalkan Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (6/5), Petisi tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap situasi pemain tersebut.

Petisi tersebut mengajak para pendukung untuk menuntut perubahan terkait masa depan Mbappe di klub.

Ajakan ini mendapat respons beragam dari kalangan penggemar. Sebagian mendukung langkah tersebut, sementara yang lain menilai hal itu berlebihan.

Kemunculan petisi ini tidak lepas dari meningkatnya kritik terhadap Mbappe.

Kritik tersebut terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku di luar lapangan. Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara para pendukung Real Madrid.

Sebagian penggemar menilai komitmen Mbappe terhadap klub mulai dipertanyakan. Mereka menganggap situasi ini berdampak pada performa dan keharmonisan tim.

Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan utama munculnya petisi daring.

Meski demikian, Mbappe tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di dalam skuad. Kontribusinya di lapangan masih diakui oleh banyak pihak.

Hal ini membuat perdebatan mengenai masa depannya semakin kompleks.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jelang Piala Dunia 2026: Nasib Cedera Kylian Mbappe, Mo Salah hingga Lamine Yamal Dipertanyakan - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Piala Dunia 2026: Nasib Cedera Kylian Mbappe, Mo Salah hingga Lamine Yamal Dipertanyakan

Selasa, 28 April 2026 | 02.18 WIB

Karim Benzema ‘Sentil’ Mbappe dan Vinicius Lewat Komentarnya soal Cristiano Ronaldo - Image
Sepak Bola Dunia

Karim Benzema ‘Sentil’ Mbappe dan Vinicius Lewat Komentarnya soal Cristiano Ronaldo

Jumat, 24 April 2026 | 22.57 WIB

Drama Kontrak Vinicius Jr di Real Madrid: Tuntutan Gaji Setara Mbappe Picu Ketegangan! - Image
Sepak Bola Dunia

Drama Kontrak Vinicius Jr di Real Madrid: Tuntutan Gaji Setara Mbappe Picu Ketegangan!

Kamis, 23 April 2026 | 23.23 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore