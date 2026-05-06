Petisi Daring Serukan Kylian Mbappe Tinggalkan Real Madrid di Tengah Kritik dari Pendukung Klub

JawaPos.com – Sebuah petisi daring muncul dan menyerukan agar Kylian Mbappe meninggalkan Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (6/5), Petisi tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap situasi pemain tersebut.

Petisi tersebut mengajak para pendukung untuk menuntut perubahan terkait masa depan Mbappe di klub.

Ajakan ini mendapat respons beragam dari kalangan penggemar. Sebagian mendukung langkah tersebut, sementara yang lain menilai hal itu berlebihan.

Kemunculan petisi ini tidak lepas dari meningkatnya kritik terhadap Mbappe.

Kritik tersebut terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku di luar lapangan. Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara para pendukung Real Madrid.

Sebagian penggemar menilai komitmen Mbappe terhadap klub mulai dipertanyakan. Mereka menganggap situasi ini berdampak pada performa dan keharmonisan tim.

Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan utama munculnya petisi daring.

Meski demikian, Mbappe tetap menjadi salah satu pemain paling menonjol di dalam skuad. Kontribusinya di lapangan masih diakui oleh banyak pihak.