Bukayo Saka Bawa Arsenal ke Final Liga Champions Setelah 20 Tahun usai Singkirkan Atletico Madrid

JawaPos.com – Arsenal memastikan langkah ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid.

Dilansir dari laman al-Jazeera pada Rabu (6/5), Kemenangan ini mengakhiri penantian panjang selama 20 tahun untuk kembali ke partai puncak. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi klub asal London tersebut.

Gol tunggal Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan Arsenal dalam pertandingan tersebut. Laga leg kedua semifinal berlangsung di Stadion Emirates dengan dukungan penuh para suporter. Arsenal menang dengan skor 1-0 dan unggul agregat 2-1 atas Atletico Madrid.

Pada leg pertama sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Madrid. Hasil tersebut membuat pertandingan leg kedua menjadi penentuan yang krusial. Arsenal tampil solid hingga mampu mempertahankan keunggulan mereka.

Gol Saka tercipta menjelang akhir babak pertama melalui situasi di dalam kotak penalti. Bola hasil umpan silang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Saka setelah terjadi kemelut di depan gawang. Gol tersebut disambut meriah oleh ribuan pendukung yang memadati stadion.

Kemenangan ini membawa Arsenal ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Pada penampilan sebelumnya di final, mereka harus mengakui keunggulan Barcelona. Kini, Arsenal memiliki kesempatan untuk menorehkan sejarah baru.

Di partai final, Arsenal akan menghadapi pemenang antara Paris Saint-Germain atau Bayern Munich. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di Budapest pada 30 Mei. Laga tersebut diprediksi akan menjadi ujian besar bagi Arsenal.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti perkembangan tim di bawah asuhan Mikel Arteta. Arsenal mampu bangkit dari tekanan dan kritik yang sempat muncul dalam beberapa pekan terakhir. Performa konsisten mereka kini membawa tim semakin dekat dengan gelar bergengsi.