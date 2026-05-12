9 Skenario Arsenal Berpeluang Menjuarai Premier League 2026 Meski Terus Dikejar Manchester City

JawaPos.com – Arsenal masih memimpin klasemen Premier League 2026 dengan dua pertandingan tersisa meskipun Manchester City berhasil mengalahkan Crystal Palace yang membuat selisih poin di papan atas semakin ketat.

Meski demikian, tim besutan Mikel Arteta masih memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri.

Berikut 9 skenario yang menjaga asa Arsenal dapat menjuarai Premier League 2026, seperti dilansir dari laman Football London pada Kamis (14/5).

1. Arsenal Dapat Memenangkan 2 Laga Tersisa

Cara paling aman bagi Arsenal untuk menjuarai liga adalah memenangkan dua pertandingan terakhir musim ini. Jika berhasil mengalahkan Burnley dan Crystal Palace, The Gunners dipastikan finis di posisi teratas tanpa bergantung hasil Manchester City. Skenario ini akan mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali meraih gelar liga.

2. Arsenal Menang atas Burnley dan Manchester City Kehilangan Poin Melawan Bournemouth

Arsenal berpeluang memastikan gelar lebih cepat jika menang melawan Burnley di Stadion Emirates. Setelah itu, Manchester City harus gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth. Apabila City kehilangan poin, Arsenal dapat mengunci status juara lebih awal.

3. Arsenal Menang atas Burnley Lalu Bermain Aman Pada Laga Terakhir

Kemenangan atas Burnley akan memberi Arsenal ruang bernapas lebih besar menuju pekan terakhir musim. Dengan tetap menjaga konsistensi, hasil positif pada pertandingan penutup bisa menjadi penentu gelar. Situasi ini membuat tekanan lebih besar berada di kubu Manchester City.