Petaka Jorge Martin! Jatuh Pada Tes Resmi MotoGP, Sudah Alami Enam Kecelakaan di Sirkuit Barcelona-Catalunya

Jorge Martin berusaha bangkit pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026 usai mengalami empat crash dalam dua hari di Barcelona. (Dok. MotoGP)
JawaPos.com - Jorge Martin tampak belum bersahabat dengan Sirkuit Barcelona-Catalunya. Pembalap Aprilia itu kembali mengalami kecelakaan untuk keenam kalinya. Itu setelah dia terjatuh pada tikungan 7 saat menjalani tes resmi MotoGP, Senin (18/5).
Kecelakaan tersebut sempat memicu red flag. Martin langsung dibawa ke pusat medis sirkuit sebelum dipindahkan ke Dexeus University Hospital di Barcelona. Hasil pemeriksaan memastikan pembalap 28 tahun itu tidak mengalami patah tulang.
“Sekali lagi, saya bersyukur bisa baik-baik saja setelah kecelakaan yang mengerikan. Terima kasih kepada para dokter di sirkuit, reaksi mereka sangat mengesankan,” tulis Martin, yang kabarnya sudah kembali ke rumah, lewat Instagram pribadinya.
Rangkaian kecelakaan Martin sebelumnya dimulai sejak sesi latihan bebas pertama (FP1) dan practice pada Jumat (15/5). Momen yang kembali berulang keesokan harinya.
Juara dunia MotoGP 2024 itu juga terjatuh saat sesi kualifikasi Q2 dan juga sprint.
Martin lalu mengalami kecelakaan untuk kelima kalinya saat race utama. Dia terjatuh setelah bersentuhan dengan pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez.
“Saya tidak bisa berkata apa-apa, Anda bisa melihatnya di televisi,” ucap Martin soal insiden dengan Fernandez.
Sementara itu, kabar positif datang dari Alex Marquez dan Johann Zarco. Keduanya, sudah meninggalkan rumah sakit setelah mengalami kecelakaan hebat di Catalunya.
Alex sukses menjalani operasi patah tulang selangka kanan dan sudah kembali ke Madrid. Sedangkan Zarco yang mengalami cedera ligamen lutut, akan melanjutkan pemulihan bersama tim medis pribadinya di Prancis.
1. Pedro Acosta (Red Bull KTM) 1 menit 38,767detik
2. Fabio Quartararo (Yamaha) 1:38,831d
3. Enea Bastianini (KTM Tech3) 1:38,884
4. Maverick Viñales (KTM Tech3) 1:38,957
5. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 1:39,007
6. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) 1:39,061
7. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) 1:39,083
8. Franco Morbidelli (VR46 Ducati) 1:39,128
9. Diogo Moreira (LCR Honda) 1:39,254
10. Francesco Bagnaia (Ducati) 1:39,319
