Joao Pedro Putuskan Jadi Pendukung Timnas Brasil usai Tidak Dibawa ke Piala Dunia 2026

Joao Pedro tidak dibawa timnas Brasil ke Piala Dunia 2026. (Dok. Joao Pedro)
JawaPos.com - Joao Pedro harus menunda mimpinya untuk membela tim nasional Brasil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Dalam daftar 26 pemain, Carlo Ancelotti tidak membawa penyerang Chelsea tersebut.
Setelah tidak dibawa Carlo Ancelotti ke Piala Dunia 2026, Joao Pedro buka suara di sosial media. Dia menuliskan bahwa dia menyayangkan dirinya tidak bisa membela timnas Brasil di ajang tersebut.
”Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sayangnya, impian untuk mewakili negara saya di Piala Dunia tidak dapat terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya coba lakukan. Suka dan duka adalah bagian dari sepak bola,” tulis Joao Pedro di Instagram.
Meski tidak berada dalam skuad, Joao Pedro memutuskan untuk menjadi pendukung timnas Brasil di Piala Dunia. Pemain berusia 24 tahun tersebut berharap agar timnas Brasil membawa gelar Piala Dunia tahun ini.
”Mulai sekarang, saya berharap semoga sukses untuk semua orang yang ada di sana dan saya akan menjadi penggemar biasa yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam,” tutur Joao Pedro.
Joao Pedro sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan timnas Brasil dalam membobol gawang lawan. Pasalnya, performanya bersama Chelsea sangat tajam di musim perdananya.
Di Liga Inggris, Joao Pedro berhasil mengoleksi 15 gol. Sementara di Piala FA dan Liga Champions, pemain kelahiran Sao Paulo tersebut telah mencetak dua dan tiga gol.
Meskipun demikian keputusan telah dibuat Carlo Ancelotti. Menarik dinantikan apakah timnas Brasil tidak menemui kesulitan dalam menjebol gawang lawan saat menghadapi lawan di Grup C Piala Dunia nanti?
