Carlo Ancelotti Panggil Neymar ke Timnas Brasil, Bintang Chelsea Jadi Korban

Carlo Ancelotti resmi memasukkan Neymar ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Joao Pedro harus menerima kenyataan pahit usai dicoret dari daftar 26 pemain. (Instagram/@mrancelotti)
JawaPos.com - Neymar dipastikan akan tampil di Piala Dunia 2026 setelah namanya masuk dalam skuad resmi Brasil untuk turnamen musim panas ini.
Carlo Ancelotti mengumumkan daftar 26 pemain pilihannya pada Senin malam dan langsung membuat perhatian tertuju pada keputusan membawa sang superstar.
Nama Neymar memang jadi bahan pembicaraan utama menjelang pengumuman skuad. Masa depannya bersama tim nasional sempat dipertanyakan karena ia belum lagi bermain untuk Brasil sejak 2023.
Situasi makin rumit karena Neymar juga beberapa kali dihantam cedera dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu membuat banyak pihak meragukan apakah sang penyerang masih layak mendapat tempat di skuad utama Brasil.
Namun Ancelotti akhirnya memilih mengambil risiko dengan membawa salah satu pemain paling terkenal dalam sejarah sepak bola Brasil itu ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Melansir Talk Sport, menjelaskan keputusannya, Ancelotti mengatakan: “Neymar akan menjadi pemain penting bagi kami di Piala Dunia.
“Kami menghabiskan sepanjang tahun menganalisis Neymar.”
"Kami menyadari bahwa dalam periode terakhir ini dia memiliki kontinuitas dan berada dalam kondisi fisik yang baik".
Keputusan tersebut membuat Neymar bakal tampil di edisi keempat Piala Dunia sepanjang kariernya setelah sebelumnya bermain pada 2014, 2018, dan 2022.
