Bursa Transfer: Skenario Joao Pedro dan Julian Alvarez ke Barcelona

Direktur Olahraga FC Barcelona Deco. (X/@_BeFootball)
JawaPos.com - Manajemen Barcelona bergerak cepat untuk berburu penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Direktur Olahraga Barca Deco kedapatan baru saja mendarat di Bandara Barcelona setelah melakoni perjalanan dari London. Tidak sendirian, legenda Portugal itu ditemani sang asisten Bojan Krkic.
Kepergian petinggi Barcelona ke ibu kota Inggris tersebut bukan tanpa alasan. Keduanya dilaporkan menggelar pertemuan rahasia dengan agen penyerang Chelsea Joa Pedro. Pemain asal Brasil itu masuk dalam daftar teratas Blaugrana untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkan sang mesin gol Robert Lewandowski.
Deco tidak menampik kabar pergerakan bergerilya yang dilakukan. Namun, pria kelahiran Brasil itu masih mencoba bermain aman dan enggan membeberkan detail negosiasi Barcelona ke publik.
”Kami sedang bekerja (di bursa transfer) dan berencana mendatangkan beberapa pemain baru. Terkait Joao Pedro, saat ini kami belum bisa bicara banyak. Intinya, ada beberapa pemain yang kami taksir dan komunikasi dengan pihak agen mereka sudah berjalan. Tapi, kami belum mengetuk pintu klub pemilik," beber Deco saat dicegat awak media di bandara. Dikutip melalui laman Sport, Rabu (27/5).
Menariknya, radar Barcelona tidak hanya mengarah pada Joao Pedro. Nama striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, juga disebut-sebut masuk dalam pusaran transfer raksasa Catalan tersebut.
Menanggapi rumor bomber timnas Argentina itu, Deco hanya melempar senyum tipis. ”Semua proses baru saja dimulai,” jawab dia diplomatis.
Berburu nomor 9 baru menjadi harga mati bagi Barcelona musim panas ini. Selain mengejar striker baru, manajemen klub juga sedang memutar otak untuk mempermanenkan dua pemain pinjaman mereka, yakni Joao Cancelo dan Marcus Rashford.
Sebenarnya, Julian Alvarez merupakan cinta pertama Barcelona. Sayang, ambisi mendaratkan eks penggawa Manchester City itu terbentur tembok tebal.
Atletico Madrid emoh kehilangan sang pemain. Jika pun terpaksa menjual, Los Colchoneros mematok harga selangit: minimal 120 juta euro (sekitar Rp 2,08 triliun).
