Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Julio Sipahutar
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.28 WIB

Bursa Transfer: Skenario Joao Pedro dan Julian Alvarez ke Barcelona

Direktur Olahraga FC Barcelona Deco. (X/@_BeFootball) - Image

Direktur Olahraga FC Barcelona Deco. (X/@_BeFootball)

JawaPos.com - Manajemen Barcelona bergerak cepat untuk berburu penyerang baru di bursa transfer musim panas ini. Direktur Olahraga Barca Deco kedapatan baru saja mendarat di Bandara Barcelona setelah melakoni perjalanan dari London. Tidak sendirian, legenda Portugal itu ditemani sang asisten Bojan Krkic.

Kepergian petinggi Barcelona ke ibu kota Inggris tersebut bukan tanpa alasan. Keduanya dilaporkan menggelar pertemuan rahasia dengan agen penyerang Chelsea Joa Pedro. Pemain asal Brasil itu masuk dalam daftar teratas Blaugrana untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkan sang mesin gol Robert Lewandowski.

Deco tidak menampik kabar pergerakan bergerilya yang dilakukan. Namun, pria kelahiran Brasil itu masih mencoba bermain aman dan enggan membeberkan detail negosiasi Barcelona ke publik.

”Kami sedang bekerja (di bursa transfer) dan berencana mendatangkan beberapa pemain baru. Terkait Joao Pedro, saat ini kami belum bisa bicara banyak. Intinya, ada beberapa pemain yang kami taksir dan komunikasi dengan pihak agen mereka sudah berjalan. Tapi, kami belum mengetuk pintu klub pemilik," beber Deco saat dicegat awak media di bandara. Dikutip melalui laman Sport, Rabu (27/5).

Menariknya, radar Barcelona tidak hanya mengarah pada Joao Pedro. Nama striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, juga disebut-sebut masuk dalam pusaran transfer raksasa Catalan tersebut.

Menanggapi rumor bomber timnas Argentina itu, Deco hanya melempar senyum tipis. ”Semua proses baru saja dimulai,” jawab dia diplomatis.

Alvarez Terlalu mahal, Joao Pedro Jadi Opsi Masuk Akal

Berburu nomor 9 baru menjadi harga mati bagi Barcelona musim panas ini. Selain mengejar striker baru, manajemen klub juga sedang memutar otak untuk mempermanenkan dua pemain pinjaman mereka, yakni Joao Cancelo dan Marcus Rashford.

Sebenarnya, Julian Alvarez merupakan cinta pertama Barcelona. Sayang, ambisi mendaratkan eks penggawa Manchester City itu terbentur tembok tebal.

Atletico Madrid emoh kehilangan sang pemain. Jika pun terpaksa menjual, Los Colchoneros mematok harga selangit: minimal 120 juta euro (sekitar Rp 2,08 triliun).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Marcus Rashford Betah di Barcelona, Hansi Flick Minta Manchester United Turunkan Harga Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Marcus Rashford Betah di Barcelona, Hansi Flick Minta Manchester United Turunkan Harga Transfer

Selasa, 26 Mei 2026 | 08.55 WIB

Barcelona Akhiri Musim 2025/2026 dengan Kekalahan 1-3 dari Valencia - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Akhiri Musim 2025/2026 dengan Kekalahan 1-3 dari Valencia

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Marcus Rashford Masuk Prioritas Barcelona Untuk Transfer Permanen Musim Depan - Image
Sepak Bola

Marcus Rashford Masuk Prioritas Barcelona Untuk Transfer Permanen Musim Depan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08.26 WIB

Terpopuler

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan - Image
1

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani

4

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

5

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

6

Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran

7

Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi

8

Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore