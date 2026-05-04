Barcelona Kian Dekat Juara LaLiga, Robert Lewandowski Bidik 100 Poin 

JawaPos.com – FC Barcelona semakin dekat dengan gelar LALIGA ke-29 setelah menang 2-1 atas CA Osasuna di Estadio El Sadar, Pamplona, kemarin (3/5).

Barca bisa menyegel juara LALIGA beruntun pertama sejak 2018–2019 jika Real Madrid gagal mengalahkan tuan rumah RCD Espanyol dini hari tadi (4/5). Setelah laga di El Sadar, Barca memiliki 88 poin dari 34 laga dan Real 77 poin dari 33 laga.

Selain juara, ada satu misi lain yang ingin dicapai Barca di akhir musim ini, yakni mencapai 100 poin. Barca bisa meraihnya jika sapu bersih empat jornada terakhir. Bukan perkara mudah karena Ronald Araujo dkk ditantang Real dalam jornada ke-35 pekan depan (11/5).

Sepanjang sejarah LALIGA, hanya ada dua tim yang mencapai 100 poin. Masing-masing Real saat ditangani Jose Mourinho musim 2011–2012 dan Barca era Pep Guardiola (2012–2013).

”Saya tidak tahu berapa poin yang dibutuhkan untuk juara, tetapi kami masih punya empat laga dan kami harus memenangkan semuanya,” kata bomber Barca Robert Lewandowski seperti dikutip dari Mundo Deportivo.

”Target kami adalah memenangkan setiap pertandingan dan kami ingin 100 poin,” tegas pencetak gol pertama Barca ke gawang Osasuna tersebut.

Lewandowski sedang dalam optimisme tinggi. Dalam tiga penampilan terakhir di LALIGA, penyerang 37 tahun asal Polandia itu selalu berkontribusi gol (mencetak gol maupun umpan gol).

”Saya sangat senang kami menang dan saya juga mencetak gol penting. Dalam pertandingan seperti ini kami harus berjuang sampai akhir. Sebelum laga kami sudah bicara bahwa menang di sini tidak mudah. Ini bukan stadion yang mudah,” bebernya.

Sementara entrenador Barca Hansi Flick cukup puas dengan kemenangan di El Sadar. ”Kami telah melakukan tugas untuk menang di sini dan sekarang hal itu (juara LALIGA) tidak bergantung pada kami (hasil Real dini hari tadi, Red),” kata Hansi kepada DAZN.