Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

Persib Bandung hadapi Java United di Jatidiri. Igor Tolic siapkan libur lima hari usai jadwal padat. (I.League)
JawaPos.com - Persib Bandung akan berusaha menutup rangkaian jadwal padat dengan hasil maksimal saat menghadapi Java United pada lanjutan Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).
Pertandingan ini menjadi laga ke-10 Persib dalam kurun waktu 30 hari. Sebelumnya, Maung Bandung harus membagi konsentrasi antara kompetisi domestik dan Asia dengan jadwal pertandingan yang cukup rapat.
Skuat asuhan Igor Tolic bahkan baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dari Australia. Persib datang ke Semarang setelah meraih kemenangan 2-1 atas Melbourne Victory dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).
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Perjalanan udara selama 18 jam membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama tim pelatih. Dengan waktu persiapan yang terbatas, Persib memilih memaksimalkan dua hari menjelang pertandingan untuk memulihkan kebugaran pemain.
Tolic mengakui anak asuhnya membutuhkan waktu istirahat setelah melewati rangkaian pertandingan dan perjalanan yang melelahkan. Karena itu, keputusan mengenai komposisi pemain utama akan mempertimbangkan kondisi fisik masing-masing.
"Jadi, ini adalah pertandingan ke-10 kami dalam kurun waktu 30 hari. Kami baru kembali dari Australia, menempuh perjalanan 18 jam di kelas ekonomi. Kami tiba di sini, akomodasinya bagus, makanannya juga bagus. Kami membutuhkan dua hari ini untuk proses pemulihan kebugaran dan melihat siapa saja pemain yang benar-benar fit untuk pertandingan nanti," ujar Tolic.
Meski demikian, Persib tidak ingin menjadikan faktor kelelahan sebagai alasan untuk kehilangan poin. Tolic tetap menginginkan timnya mengakhiri periode padat tersebut dengan hasil positif.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Java United yang dinilainya memiliki kualitas tim dan pelatih yang bagus. Persib pun dituntut tetap waspada meski datang dengan modal kemenangan di kompetisi Asia.
"Kami ingin menutup rangkaian periode ini dengan cara yang baik, yaitu meraih hasil positif menghadapi tim yang sangat bagus, dengan pelatih yang sangat bagus pula," lanjutnya.
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