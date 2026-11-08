Prediksi Java United vs Persib di BRI Super League: Maung Bandung Incar Kemenangan di Semarang

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan Java United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) malam WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk melanjutkan tren positif sekaligus menutup rangkaian pertandingan padat dengan hasil memuaskan. Namun, Java United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim tuan rumah sedang berada dalam performa cukup baik dan belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir.

Pertandingan Java United vs Persib Bandung dijadwalkan mulai pukul 19.30 WIB dan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta layanan streaming Vidio.

Java United memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar pada ajang I.League Cup 2026/2027. Tim asuhan Fabio Lefundes tersebut berhasil mengalahkan Adhyaksa FC dengan skor telak 5-0 pada 4 November 2026.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini serang Java United memiliki potensi untuk merepotkan pertahanan lawan. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan FC Bhayangkara dengan skor 2-0 di BRI Super League.

Dalam lima pertandingan terakhir, Java United mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi permainan mereka, terutama ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

Selain produktivitas lini depan, pertahanan Java United juga mulai menunjukkan perkembangan. Mereka berhasil mencatatkan dua clean sheet dalam dua pertandingan terakhir. Hal ini tentu menjadi modal penting ketika harus menghadapi Persib yang sedang memiliki barisan penyerang cukup tajam.

Di sisi lain, Persib Bandung datang ke Semarang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Igor Tolic berhasil memenangkan empat pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.