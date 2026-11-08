Prediksi Skor Java United vs Persib Bandung: Maung Bandung Siap Taklukkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Persib Bandung membidik kemenangan kelima secara beruntun saat menghadapi Java United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.30 WIB.

Pertandingan yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio ini menjadi ujian penting bagi Maung Bandung untuk mempertahankan momentum positif sebelum jeda FIFA Matchday.

Namun, ambisi Persib Bandung dipastikan tidak mudah diwujudkan karena Java United sedang menikmati performa impresif dalam lima pertandingan terakhir.

Tim asuhan Fabio Lefundes belum tersentuh kekalahan dan menunjukkan perkembangan menjanjikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.

Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama membawa modal kemenangan meyakinkan dari pertandingan sebelumnya.

Java United baru saja menghancurkan Adhyaksa Bekasi dengan skor 5-0, sedangkan Persib Bandung sukses menaklukkan Melbourne Victory 2-1 di kompetisi Asia.

Java United Sedang Panas, Mampukah Persib Bandung Menghentikannya? Java United memasuki pertandingan melawan Persib Bandung dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi pasukan Fabio Lefundes yang semakin sulit dikalahkan, baik ketika bermain di kandang maupun tandang.