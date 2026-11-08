Prediksi Skor Java United vs Persib Bandung di Super League: Pangeran Biru Curi Poin di Jatidiri

JawaPos.com – Persib Bandung bertandang ke markas Java United pada laga terakhir pekan kesembilan Super League 2026/2027. Pangeran Biru -julukan Persib- berpeluang mencuri poin.

Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di markas Java United, Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam WIB. Pertandingan diperkirakan bakal berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama dalam tren positif.

Laga ini juga menjadi ajang reuni bagi trio pemain Java United. Mereka adalah David Da Silva, Gustavo Franca dan Ciro Alves.

Untuk diketahui, David Da Silva, Gustavo Franca dan Ciro Alves sudah dua kali menghadapi mantan klubnya sejak tidak lagi berseragam Maung Bandung.

Ciro memiliki catatan lebih produktif jika berlaga menghadapi mantan klubnya. Pemain berusia 37 tahun itu sudah mengemas satu gol ke gawang Persib, sedangkan David belum mampu membobol klub lamanya.

Sementara itu, Gustavo Franca yang berposisi bek tengah, tercatat sekali membawa timnya cleansheet menghadapi Persib pada kemenangan 2-0 di Stadion Kie Raha, Ternate pada 14 Desember 2025 silam. Ciro dan David sebelumnya bahu membahu membawa Persib dua kali menjuarai Super League, tepatnya di musim 2023-2024 dan 2024-2025.

Sementara Gustavo berkontribusi pada perjalanan Persib meraih trofi di musim 2024/2025. Selain trio mantan pemainnya yang berpotensi menjadi ancaman, Java United juga memiliki potensi bahaya lain di segi catatan beberapa laga terakhir.

Java United belum terkalahkan dalam lima laga terakhir mereka di Super League musim ini. Kendati demikian, Persib memiliki angin segar pada aspek statistik sang pelatih.