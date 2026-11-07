Prediksi Skor Persib Bandung vs Java United: Modal Penting Igor Tolic dari Australia

JawaPos.com - Persib Bandung mengantongi modal positif menjelang pertandingan melawan Java United pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 di Australia.

Kemenangan itu membuat Persib melaju ke babak 16 besar dengan catatan sempurna, yakni 12 poin dari empat pertandingan.

Modal positif tersebut berpotensi menjadi tambahan motivasi bagi Persib saat menghadapi Java United. Apalagi, tim asuhan Igor Tolic memiliki kualitas skuad dan pengalaman yang cukup untuk bersaing di level kompetisi domestik maupun Asia.

Persib Punya Kepercayaan Diri Tinggi Pelatih Persib Igor Tolic mengakui keberhasilan timnya lolos lebih cepat ke babak 16 besar di luar perkiraan awal. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemain dan keberhasilan membangun lingkungan tim yang tepat.

"Ini sepenuhnya tidak terduga (lolos cepat ke 16 besar). Saya pikir, bagi saya setidaknya, kami bekerja keras, kami mencoba menciptakan lingkungan yang tepat dengan para pemain yang tepat," kata Igor Tolic, dikutip dari laman resmi I.League.

Pelatih asal Kroasia itu juga mengenang perjalanan Persib sejak pertandingan pertama fase grup. Saat itu, Maung Bandung tidak menjadi unggulan, terutama karena harus bersaing dengan wakil Korea Selatan, FC Seoul.

"Kami bukanlah favorit di grup ini (Grup E), karena ada FC Seoul. Tapi kami beruntung bahwa mereka menempatkan skuad muda dengan beberapa pemain yang absen dari laga pertama, jadi kami mendapat kemenangan, itu adalah awal yang baik," ungkap Tolic.

Persib kemudian mampu mempertahankan momentum melalui organisasi permainan bertahan yang solid. Hal tersebut terlihat ketika mereka menghadapi wakil Vietnam, Viettel FC, serta Melbourne Victory.