Bukan Cuma di Asia, Marc Klok Ingin Persib Juara Semua Kompetisi di Indonesia

Marc Klok menegaskan ambisi Persib Bandung meraih kemenangan atas Java United dan memburu puncak klasemen. (I.League)
JawaPos.com - Persib Bandung belum ingin mengendurkan ambisi meski sudah memastikan langkah ke fase gugur kompetisi Asia.
Maung Bandung kini mengalihkan perhatian ke Super League 2026/2027 dengan target meraih kemenangan saat menghadapi Java United FC pada pekan kesembilan.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11). Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan bahwa timnya tetap mengincar hasil maksimal. Ia ingin Persib mampu bersaing di papan atas dan menempati posisi terbaik di setiap kompetisi yang diikuti musim ini.
Menurut Klok, pertandingan melawan Java United memiliki arti penting karena menjadi penutup rangkaian jadwal padat Persib. Skuat asuhan Igor Tolic harus menjalani 10 pertandingan kompetitif dalam kurun waktu hanya 30 hari, baik di kompetisi domestik maupun Asia.
Padatnya jadwal tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik sekaligus mempertahankan konsistensi permainan di tengah waktu pemulihan yang terbatas.
Meski demikian, Klok melihat Persib mampu melewati periode tersebut dengan hasil yang membanggakan. Ia menilai pencapaian tim sepanjang satu bulan terakhir menunjukkan kerja keras dan kekompakan seluruh elemen klub.
"Seperti yang dikatakan oleh pelatih, kita selesaikan periode ini dengan pertandingan ke-10 dalam rentang waktu 30 hari. Ini sangat berat, tapi sangat hebat karena belum ada tim yang seperti kita. Semua hasil juga sangat keren," ujar Klok.
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Pemain yang telah mempersembahkan tiga gelar untuk Persib tersebut juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim. Menurutnya, pencapaian selama menjalani jadwal padat tidak lepas dari kontribusi pemain, staf pelatih, dan seluruh elemen yang bekerja di belakang layar.
Klok merasa bangga dengan usaha yang ditunjukkan rekan-rekannya. Ia berharap kerja keras tersebut bisa terus dipertahankan, terutama ketika Persib memasuki pertandingan-pertandingan berikutnya yang tidak kalah penting.
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Jawa Pos
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