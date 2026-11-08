Belum Terkalahkan di Kandang, Java United Siap Beri Perlawanan kepada Persib Bandung

Java United percaya diri menjamu Persib Bandung dengan modal rekor kandang apik di Stadion Jatidiri. (I.League)
JawaPos.com - Java United FC menunjukkan optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Kepodang Emas bertekad memberikan perlawanan maksimal kepada sang juara bertahan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) pukul 19.00 WIB.
Persiapan yang cukup baik menjadi modal Java United untuk menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini. Apalagi, tim besutan Fabio Lefundes memiliki catatan kandang yang cukup menjanjikan sejak awal musim.
Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan di Stadion Jatidiri, Java United belum pernah menelan kekalahan. Mereka berhasil mengamankan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan tersebut tentu menjadi tambahan motivasi bagi Gustavo Franca dan rekan-rekannya untuk kembali meraih hasil positif.
Pelatih Java United, Fabio Lefundes, menilai timnya memiliki kualitas pemain yang cukup untuk bersaing menghadapi Persib Bandung. Kepercayaan terhadap kemampuan skuad menjadi salah satu modal penting dalam persiapan menuju pertandingan ini.
Lefundes juga memastikan anak asuhnya sudah mendapatkan berbagai informasi mengenai kekuatan Persib. Tim pelatih telah menyiapkan sejumlah strategi yang diharapkan bisa diterapkan dengan baik oleh para pemain selama pertandingan.
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Di sisi lain, Persib Bandung datang ke Semarang dengan kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2026/27 setelah meraih kemenangan di markas Melbourne Victory, Australia, Rabu (4/11).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Persib masih berada dalam tren positif, baik ketika tampil di kompetisi domestik maupun Asia. Kondisi itu membuat Java United harus bekerja lebih keras jika ingin mengamankan poin penuh.
Meski Persib harus menempuh perjalanan panjang dari Australia menuju Semarang, Lefundes tidak ingin menganggap kondisi tersebut sebagai keuntungan bagi timnya. Ia menyadari Persib tetap memiliki kualitas dan pengalaman untuk menghadapi situasi seperti ini.
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Jawa Pos
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