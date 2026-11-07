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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 23.09 WIB

Persib Kantongi Modal Positif Jelang Lawan Java United

 

Bek Persib Bandung Julio Cesar. (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - Persib Bandung mengantongi modal positif menjelang laga pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (8/11) pukul 19.00 WIB.

Persib tiba di laga ini setelah mereka menyegel tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia Dua (ACL Two) 2026/27, setelah mengalahkan Melbourne Victory di Australia dengan skor 2-1.

"Ini sepenuhnya tidak terduga (lolos cepat ke 16 besar). Saya pikir, bagi saya setidaknya, kami bekerja keras, kami mencoba menciptakan lingkungan yang tepat dengan para pemain yang tepat," kata pelatih kepala Persib Igor Tolic, dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Sabtu (7/11).

Pelatih berkebangsaan Kroasia ini lalu mengenang kembali langkah awal Persib yang sama sekali tidak diunggulkan.

Terutama saat berhadapan dengan raksasa Korea Selatan, FC Seoul, di pertandingan pembuka.

"Kami bukanlah favorit di grup ini (Grup E), karena ada FC Seoul. Tapi kami beruntung bahwa mereka menempatkan skuad muda dengan beberapa pemain yang absen dari laga pertama, jadi kami mendapat kemenangan, itu adalah awal yang baik," ungkap Tolic.

Momentum positif tersebut berlanjut berkat organisasi permainan bertahan yang sangat solid pada duel-duel berikutnya.

Baik saat meredam wakil Vietnam Viettel FC maupun ketika melakoni laga kandang pertama melawan Melbourne Victory.

"Kemudian kami sangat terorganisir dalam bertahan melawan tim Vietnam dan juga laga kedua, laga pertama melawan Melbourne Victory," papar Igor Tolic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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