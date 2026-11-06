Jadwal Persib Bandung Lebih Sibuk dari Manchester City dan Liverpool, Ini Faktanya

Persib Bandung memiliki jadwal sangat padat. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung menjadi tim yang memiliki jadwal terbilang sangat padat, bahkan melebihi sejumlah tim elite Eropa seperti Manchester City dan Liverpool.
Sepanjang Oktober hingga Desember 2026, tim berjuluk Pangeran Biru itu harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan kompetisi Asia.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic harus memutar otak menjaga stabilitas kebugaran para pemain dalam menghadapi jadwal yang begitu padat.
Betapa tidak, tim asuhannya harus berjibaku dengan tiga kompetisi sekaligus meliputi Super League, AFC Champions League Two dan Asean Club Championship.
Kepadatan jadwal pertandingan Persib Bandung bahkan melebihi tim-tim elite Eropa seperti Manchester City dan Liverpool.
Sekadar diketahui, dua raksasa Inggris tersebut memiliki jadwal pertandingan terbanyak di lima liga top elite Eropa, melebihi Bayern Munchen, Barcelona dan Real Madrid.
Jika dibandingkan, sebagaimana dengan Persib Bandung, Manchester City dan Liverpool memang juga bermain di tiga kompetisi.
Dua tim tersebut harus membagi fokus antara Liga Inggris, Piala Liga Inggris dan Liga Champions.
Kepadatan yang bertambah pada periode Boxing Day hingga Tahun Baru memang membuat tim-tim Inggris mengungguli tim-tim dari negara lain perihal kepadatan jadwal.
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