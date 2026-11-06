Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Jumat, 6 November 2026 | 22.57 WIB

Jadwal Persib Bandung Lebih Sibuk dari Manchester City dan Liverpool, Ini Faktanya

Persib Bandung memiliki jadwal sangat padat. (Istimewa) - Image

Persib Bandung memiliki jadwal sangat padat. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung menjadi tim yang memiliki jadwal terbilang sangat padat, bahkan melebihi sejumlah tim elite Eropa seperti Manchester City dan Liverpool.

Sepanjang Oktober hingga Desember 2026, tim berjuluk Pangeran Biru itu harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan kompetisi Asia.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic harus memutar otak menjaga stabilitas kebugaran para pemain dalam menghadapi jadwal yang begitu padat.

Betapa tidak, tim asuhannya harus berjibaku dengan tiga kompetisi sekaligus meliputi Super League, AFC Champions League Two dan Asean Club Championship.

Kepadatan jadwal pertandingan Persib Bandung bahkan melebihi tim-tim elite Eropa seperti Manchester City dan Liverpool.

Sekadar diketahui, dua raksasa Inggris tersebut memiliki jadwal pertandingan terbanyak di lima liga top elite Eropa, melebihi Bayern Munchen, Barcelona dan Real Madrid.

Jika dibandingkan, sebagaimana dengan Persib Bandung, Manchester City dan Liverpool memang juga bermain di tiga kompetisi.

Dua tim tersebut harus membagi fokus antara Liga Inggris, Piala Liga Inggris dan Liga Champions.

Kepadatan yang bertambah pada periode Boxing Day hingga Tahun Baru memang membuat tim-tim Inggris mengungguli tim-tim dari negara lain perihal kepadatan jadwal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Bandung Mendarat di Semarang, Dedi Kusnandar Ungkap Kondisi Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Mendarat di Semarang, Dedi Kusnandar Ungkap Kondisi Tim

Jumat, 6 November 2026 | 17.51 WIB

Bukan Sekadar Pergantian Pemain, Ini Kunci Igor Tolic Bawa Persib Bandung Tekuk Melbourne Victory - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Sekadar Pergantian Pemain, Ini Kunci Igor Tolic Bawa Persib Bandung Tekuk Melbourne Victory

Jumat, 6 November 2026 | 17.42 WIB

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang - Image
Sepak Bola Indonesia

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

Jumat, 6 November 2026 | 06.00 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore