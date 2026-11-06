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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 6 November 2026 | 17.42 WIB

Bukan Sekadar Pergantian Pemain, Ini Kunci Igor Tolic Bawa Persib Bandung Tekuk Melbourne Victory

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkapkan strategi yang diterapkannya saat membawa Maung Bandung mengalahkan Melbourne Victory dalam pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27. Keputusan mengubah formasi di tengah pertandingan menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar.

Persib Bandung meraih kemenangan penting atas Melbourne Victory di Stadion Rectangular Melbourne, Rabu (4/11). Hasil tersebut tidak diraih dengan mudah karena tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu pada menit ke-71.

Gol Melbourne Victory tercipta setelah penjaga gawang Persib, Fitrah Maulana, melakukan kesalahan yang berujung fatal. Dalam situasi tertinggal, Igor Tolic tidak ingin timnya kehilangan kendali permainan. Pelatih asal Kroasia itu langsung melakukan sejumlah perubahan untuk meningkatkan daya serang.

Tolic menjelaskan, strategi Persib sebenarnya sudah disusun dengan mempertimbangkan kondisi fisik pemain dari kedua tim. Jadwal pertandingan yang padat membuatnya harus cermat dalam menentukan komposisi pemain sejak menit awal.

Pada babak pertama, ia memilih menurunkan pemain-pemain yang memiliki kemampuan bekerja keras untuk menjaga keseimbangan permainan. Tujuannya agar Persib tidak mudah kebobolan sekaligus mampu mengontrol ritme pertandingan.

"Kami melakukan apa yang perlu dilakukan pada saat yang tepat dengan memanfaatkan opsi yang kami miliki. Kami mengerti jadwal padat lawan dan jadwal kami sendiri. Sebab itu di babak pertama, kami memasang pemain-pemain pekerja keras untuk memastikan kami tidak kebobolan dan mengontrol ritme," ujar Tolic.

Namun, setelah Melbourne Victory mencetak gol, situasi pertandingan berubah. Persib membutuhkan hasil imbang atau kemenangan untuk mengamankan target mereka. Tolic pun memutuskan mengambil risiko dengan mengubah susunan pemain dan formasi.

Ia menarik keluar bek tengah Julio Cesar dan mengubah sistem permainan menjadi empat pemain belakang atau back four. Skema tersebut merupakan formasi yang lebih familiar digunakan Persib dalam pertandingan.

"Kami menarik keluar satu bek tengah dan beralih ke formasi empat bek yang merupakan struktur reguler kami," jelasnya.

Editor: Banu Adikara
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