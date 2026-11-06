Persib Bandung Mendarat di Semarang, Dedi Kusnandar Ungkap Kondisi Tim

JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya tiba di Semarang setelah menyelesaikan perjalanan panjang dari Australia. Rombongan Maung Bandung mendarat di Kota Lumpia pada Kamis (5/11/2026) pukul 18.00 WIB. Setibanya di hotel, para pemain langsung mendapat waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik.

Perjalanan melelahkan tersebut harus dilalui Persib Bandung setelah menghadapi Melbourne Victory pada pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Rabu (4/11/2026).

Skuad asuhan Igor Tolic harus menempuh perjalanan lintas negara dan pulau sebelum tiba di Semarang. Rute yang dilalui dimulai dari Melbourne, kemudian transit di Denpasar dan Jakarta, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Kota Lumpia.

Rombongan Persib Bandung bahkan sudah meninggalkan hotel di Melbourne sejak pukul 04.30 waktu setempat atau sekitar pukul 01.30 WIB. Sebagian besar waktu para pemain dihabiskan dalam perjalanan, baik di pesawat maupun ketika berada di bandara.

Kondisi tersebut membuat Persib Bandung harus mengatur waktu pemulihan dengan baik. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat sebelum kembali menjalani pertandingan di kompetisi domestik.

Luka Menalo dan rekan-rekannya sudah ditunggu Java United pada pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

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Dengan waktu persiapan yang cukup terbatas, tim pelatih perlu memastikan kondisi pemain kembali prima. Apalagi, perjalanan panjang dari Australia juga melibatkan perbedaan zona waktu yang bisa memengaruhi kebugaran para pemain.

Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, mengungkapkan bahwa timnya langsung mendapat kesempatan beristirahat setelah tiba di Semarang.