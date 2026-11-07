6 Pemain Cedera, Persipura Tetap Optimistis Hadapi Deltras FC di Sidoarjo

Persipura Jayapura siap menghadapi Persela Lamongan. (I.League)
JawaPos.com - Persipura Jayapura bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Deltras FC pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11) malam.
Mutiara Hitam membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Persipura harus mengakui keunggulan Persela Lamongan dengan skor 1-3 saat bertandang ke Stadion Surajaya, Sabtu (31/10).
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Regi Aditya. Persipura tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih pertandingan melawan Deltras FC menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain.
Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, menilai persiapan tim menjelang pertandingan berjalan cukup baik. Dia melihat para pemain menunjukkan semangat dan motivasi untuk bangkit setelah hasil mengecewakan pada laga sebelumnya.
Menurut Regi, respons para pemain selama menjalani persiapan menjadi salah satu hal positif yang bisa dibawa menghadapi Deltras FC. Dia mengapresiasi gairah yang ditunjukkan seluruh anggota tim dalam beberapa hari terakhir.
"Terkait persiapan tim, kalau saya boleh menilai beberapa hari ini, kami bisa melihat ada gairah, ada semangat yang ditunjukkan oleh seluruh pemain terlepas dari hasil yang buruk pada pertandingan terakhir," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (6/11).
Dia juga melihat adanya kesadaran dari setiap pemain bahwa Persipura harus segera bangkit. Hal tersebut diharapkan menjadi modal penting agar tim bisa menunjukkan permainan lebih baik saat menghadapi tuan rumah.
Regi ingin semangat yang terlihat selama latihan dapat diterjemahkan menjadi penampilan maksimal di lapangan. Sebab, Deltras FC bukan lawan yang bisa dianggap mudah, terutama ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
"Tapi saya melihat ada kesadaran diri yang baik, ada pemahaman yang baik dari setiap pemain untuk bagaimana bisa bangkit kembali di pertandingan besok melawan Deltras Sidoarjo," lanjutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022