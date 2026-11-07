6 Pemain Cedera, Persipura Tetap Optimistis Hadapi Deltras FC di Sidoarjo

JawaPos.com - Persipura Jayapura bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Deltras FC pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11) malam.

Mutiara Hitam membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Persipura harus mengakui keunggulan Persela Lamongan dengan skor 1-3 saat bertandang ke Stadion Surajaya, Sabtu (31/10).

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Regi Aditya. Persipura tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih pertandingan melawan Deltras FC menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, menilai persiapan tim menjelang pertandingan berjalan cukup baik. Dia melihat para pemain menunjukkan semangat dan motivasi untuk bangkit setelah hasil mengecewakan pada laga sebelumnya.

Menurut Regi, respons para pemain selama menjalani persiapan menjadi salah satu hal positif yang bisa dibawa menghadapi Deltras FC. Dia mengapresiasi gairah yang ditunjukkan seluruh anggota tim dalam beberapa hari terakhir.

"Terkait persiapan tim, kalau saya boleh menilai beberapa hari ini, kami bisa melihat ada gairah, ada semangat yang ditunjukkan oleh seluruh pemain terlepas dari hasil yang buruk pada pertandingan terakhir," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (6/11).

Dia juga melihat adanya kesadaran dari setiap pemain bahwa Persipura harus segera bangkit. Hal tersebut diharapkan menjadi modal penting agar tim bisa menunjukkan permainan lebih baik saat menghadapi tuan rumah.

Regi ingin semangat yang terlihat selama latihan dapat diterjemahkan menjadi penampilan maksimal di lapangan. Sebab, Deltras FC bukan lawan yang bisa dianggap mudah, terutama ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.