Pernah Bela Persipura, Marckho Sandy Kini Siap Berjuang untuk Deltras FC

JawaPos.com - Deltras FC bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persipura Jayapura pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan yang menjadi penutup putaran pertama tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11) malam.

The Lobster membutuhkan hasil positif setelah gagal meraih poin pada pertandingan sebelumnya. Deltras FC harus mengakui keunggulan De Red FC dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asal Sidoarjo itu sebelum menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

Menariknya, pertandingan melawan Persipura juga memiliki cerita tersendiri bagi salah satu pemain Deltras FC, Marckho Sandy Merauje. Pemain tersebut pernah menjadi bagian dari skuad Mutiara Hitam sebelum akhirnya memperkuat The Lobster.

Meski akan berhadapan dengan mantan klubnya, Marckho memastikan hal itu tidak akan memengaruhi profesionalismenya sebagai pemain. Dia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan kontribusi terbaik untuk Deltras FC.

Marckho juga memastikan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik. Dia menyebut seluruh pemain memiliki kesiapan untuk menjalani pertandingan penting tersebut, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim.

"Saya mungkin mewakili pemain dan pribadi. Kami semua siap untuk pertandingan besok," ujar Marckho.

Baginya, membela sebuah klub berarti memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Karena itu, status Persipura sebagai mantan klub tidak menjadi alasan untuk mengurangi fokusnya bersama Deltras FC.

Dia menegaskan akan tetap berjuang maksimal demi tim yang saat ini dibelanya. Sikap profesional tersebut menjadi bagian dari komitmennya sebagai pesepak bola.

"Saya tetap bersikap profesional di dalam lapangan. Di mana saya berada, di situ saya akan berjuang," tegasnya.