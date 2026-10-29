Persela Lamongan vs Persipura Jayapura: Mutiara Hitam Siapkan Mental dan Fisik

Persipura Jayapura berpeluang meraih hasil positif saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27. Namun, Beruang Madu tetap membidik poin demi mengakhiri periode sulit. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Persipura Jayapura memastikan persiapan mereka berjalan maksimal menjelang pertandingan melawan Persela Lamongan pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.
Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10) malam.
Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, mengungkapkan bahwa timnya telah memaksimalkan masa persiapan dengan menitikberatkan perhatian pada dua aspek penting, yakni mental dan kondisi fisik pemain. Kedua hal tersebut dinilai menjadi modal utama bagi Mutiara Hitam untuk menghadapi tantangan di kandang Persela.
Regi menyadari pertandingan nanti tidak akan berjalan mudah. Selain menghadapi tim yang memiliki posisi lebih baik di klasemen sementara, Persipura juga harus bermain di hadapan pendukung tuan rumah. Situasi tersebut menuntut para pemain untuk menjaga konsentrasi dan tampil dengan mental yang kuat sepanjang pertandingan.
"Fokus kami hari ini, bagaimana meningkatkan mental dan fisik pemain, dan psikologi itu juga penting," jelas Regi Aditya.
Saat ini, Persela Lamongan menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 13 poin. Tim besutan Bima Sakti tersebut unggul tiga angka atas Persipura Jayapura yang berada di posisi keenam.
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Persipura sejauh ini mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan di Pegadaian Championship 2026/27. Catatan tersebut membuat pertandingan melawan Persela menjadi kesempatan bagi tim asal Papua itu untuk memperbaiki posisi sekaligus mendekati persaingan di papan atas.
Meski demikian, Persipura memiliki modal positif menjelang lawatan ke Lamongan. Reno Salampessy dan rekan-rekan baru saja meraih dua kemenangan meyakinkan dalam pertandingan terakhir.
Mutiara Hitam lebih dahulu menghajar PSBS Biak dengan skor 6-1. Mereka kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Persiba Balikpapan 5-1. Dua kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Persipura memiliki potensi serangan yang patut diperhitungkan.
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