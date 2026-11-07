Prediksi Skor Persipura vs Deltras FC: Mutiara Hitam Incar Kemenangan di Stadion Gelora Delta

Persipura Jayapura benahi lini pertahanan dan komunikasi pemain jelang menghadapi Deltras FC di Sidoarjo. (Dok. Instagram/@persipurapapua1963)
JawaPos.com - Persipura Jayapura akan menghadapi Deltras FC dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.
Menariknya, Persipura yang berstatus sebagai tuan rumah justru harus menjalani pertandingan di markas Deltras FC. Situasi tersebut terjadi karena Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta sebagai kandang sementara sepanjang putaran pertama Championship musim ini.
Keputusan tersebut berkaitan dengan sanksi disiplin yang dijatuhkan Komite Disiplin PSSI menyusul kericuhan saat Persipura menghadapi Adhyaksa FC dalam play-off promosi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, pada Mei 2026.
Baca Juga:Prediksi Skor Leeds United vs Tottenham Hotspur: Duel Ketat di Elland Road, Spurs Targetkan Menang
Persipura kemudian memilih bermarkas di Pulau Jawa untuk menjalani kompetisi. Selain karena faktor sanksi, keputusan tersebut juga menjadi salah satu upaya klub menekan biaya perjalanan dan akomodasi selama musim berlangsung.
Dengan kondisi itu, pertandingan melawan Deltras FC dipastikan memiliki tantangan tersendiri bagi Persipura. Meski berstatus tuan rumah secara administratif, mereka tidak mendapatkan keuntungan bermain di stadion sendiri seperti biasanya.
Kedua tim juga datang dengan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Persipura harus mengakui keunggulan Persela Lamongan dengan skor 1-3 pada 31 Oktober 2026. Sementara itu, Deltras FC juga menelan kekalahan 0-2 ketika menjamu De Red FC pada hari yang sama.
Baca Juga:Prediksi Skor Fulham vs Newcastle United: The Magpies Curi Poin Krusial Menjauh dari Zona Degradasi
Hasil tersebut membuat kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalur positif.
Jika melihat performa lima pertandingan terakhir, Persipura sebenarnya memiliki catatan yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengamankan tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan.
Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan utama Mutiara Hitam. Persipura bahkan mampu mencetak 11 gol dalam dua kemenangan besar, masing-masing saat mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 5-1 dan PSBS Biak dengan skor 6-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022