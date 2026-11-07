Prediksi Skor Persipura vs Deltras FC: Mutiara Hitam Incar Kemenangan di Stadion Gelora Delta

JawaPos.com - Persipura Jayapura akan menghadapi Deltras FC dalam lanjutan pekan kesembilan Championship 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Menariknya, Persipura yang berstatus sebagai tuan rumah justru harus menjalani pertandingan di markas Deltras FC. Situasi tersebut terjadi karena Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta sebagai kandang sementara sepanjang putaran pertama Championship musim ini.

Keputusan tersebut berkaitan dengan sanksi disiplin yang dijatuhkan Komite Disiplin PSSI menyusul kericuhan saat Persipura menghadapi Adhyaksa FC dalam play-off promosi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, pada Mei 2026.

Persipura kemudian memilih bermarkas di Pulau Jawa untuk menjalani kompetisi. Selain karena faktor sanksi, keputusan tersebut juga menjadi salah satu upaya klub menekan biaya perjalanan dan akomodasi selama musim berlangsung.

Dengan kondisi itu, pertandingan melawan Deltras FC dipastikan memiliki tantangan tersendiri bagi Persipura. Meski berstatus tuan rumah secara administratif, mereka tidak mendapatkan keuntungan bermain di stadion sendiri seperti biasanya.

Kedua tim juga datang dengan hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya. Persipura harus mengakui keunggulan Persela Lamongan dengan skor 1-3 pada 31 Oktober 2026. Sementara itu, Deltras FC juga menelan kekalahan 0-2 ketika menjamu De Red FC pada hari yang sama.

Hasil tersebut membuat kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalur positif.

Jika melihat performa lima pertandingan terakhir, Persipura sebenarnya memiliki catatan yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengamankan tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan.