PSIS Semarang Hadapi Sumsel United, WCP Minta Pemain Lebih Tajam di Depan Gawang

Widodo Cahyono Putro. (PSSI/Antara)
JawaPos.com - PSIS Semarang bertekad mengakhiri putaran pertama Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif. Laskar Mahesa Jenar akan menghadapi Sumsel United pada pekan kesembilan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (7/11/2026) pukul 15.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi PSIS untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup A. Saat ini, tim besutan Widodo Cahyono Putro menempati peringkat kelima dengan koleksi 11 poin.
Sementara itu, Sumsel United berada tepat di bawah PSIS dengan raihan 10 poin. Selisih satu angka membuat pertandingan kedua tim diprediksi berlangsung ketat. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi masing-masing tim untuk menutup putaran pertama.
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Namun, PSIS datang dengan catatan yang belum cukup meyakinkan. Dalam empat pertandingan terakhir, tim asal Semarang tersebut belum berhasil meraih kemenangan. Mereka hanya mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.
Situasi tersebut menjadi perhatian utama Widodo Cahyono Putro menjelang pertandingan. Pelatih yang akrab disapa WCP itu mengungkapkan bahwa timnya sudah melakukan evaluasi, terutama terkait penyelesaian peluang menjadi gol.
Menurutnya, PSIS perlu memperbaiki efektivitas di depan gawang agar peluang yang didapatkan tidak terbuang sia-sia.
"Harapannya, dari evaluasi pertandingan terakhir kemarin, kita sudah lakukan beberapa hal. Kita akan terus mencoba apa yang harus dilakukan di laga besok, mengacu dari laga sebelumnya. Terutama soal menyelesaikan peluang untuk dikonversi jadi gol," kata WCP dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan.
WCP juga meminta para pemainnya menikmati pertandingan dan menunjukkan kerja keras sepanjang laga. Dia menyadari Sumsel United bukan lawan yang mudah, terlebih pertandingan akan berlangsung di kandang Laskar Juaro.
Meski demikian, pelatih berlisensi AFC Pro tersebut ingin anak asuhnya tetap menjaga motivasi meskipun belum mendapatkan hasil sesuai harapan dalam beberapa pertandingan terakhir.
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