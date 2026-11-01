Tiga Laga Tanpa Kemenangan, PSIS Semarang Targetkan Kebangkitan Menjamu Persikad Depok

COO PSIS Fariz Julinar ingatkan tim untuk fokus jelang laga berikutnya melawan Persikad Depok. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang bertekad mengakhiri puasa kemenangan saat menjamu Persikad Depok pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11) sore.
Laskar Mahesa Jenar membutuhkan tiga poin untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSIS untuk memperbaiki hasil sekaligus menjaga persaingan di Championship musim ini.
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Dalam tiga laga sebelumnya, PSIS mencatatkan dua kekalahan dan satu hasil imbang. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu takluk 1-3 dari Persiraja Banda Aceh saat bermain di kandang, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan PSGC Ciamis dalam laga tandang.
Hasil kurang memuaskan berlanjut ketika PSIS bertandang ke markas PSMS Medan. Mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2 pada pertandingan tersebut.
Rentetan hasil itu membuat laga melawan Persikad menjadi kesempatan penting bagi PSIS untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, tuan rumah tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
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Persikad Depok juga datang dengan keinginan bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun. Mereka sebelumnya kalah 1-2 dari Sumsel United dalam pertandingan tandang, lalu takluk 2-3 saat menjamu PSPS Pekanbaru.
Kondisi tersebut membuat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif. PSIS ingin memanfaatkan keuntungan bermain di Jatidiri, sedangkan Persikad tentu berusaha membawa pulang poin untuk menghentikan tren negatif mereka.
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