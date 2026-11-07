Prediksi Skor Sumsel United vs PSIS Semarang, Mencari Hasil Terbaik di Laga Akhir Putaran Pertama

JawaPos.com – PSIS Semarang akan menjalani laga pekan kesembilan atau laga terakhir di putaran pertama Championship 2026/2027. Laskar Mahesa Jenar dijadwalkan bertanding melawan Sumsel United di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (7/11) kick-off pukul 15.30 WIB.

Pada papan klasemen sementara Grup A, PSIS dan Sumsel United masih bersaing ketat. PSIS ada di peringkat kelima dengan 11 poin, sedangkan Sumsel United ada satu strip di bawahnya dengan 10 poin.

Hanya saja, PSIS saat ini tengah dalam kondisi yang kurang meyakinkan. Dari empat laga terakhirnya, anak asuhan pelatih Widodo Cahyono Putro belum juga bisa kembali merasakan kemenangan dengan hanya mampu mencatat dua kali imbang dan dua kali kalah.

“Harapannya, dari evaluasi pertandingan terakhir kemarin, kita sudah lakukan beberapa hal. Kita akan terus mencoba apa yang harus dilakukan di laga nanti, mengacu dari laga sebelumnya. Terutama soal menyelesaikan peluang untuk dikonversi jadi gol,” kata pelatih yang akrab disapa WCP itu pada sesi jumpa pers jelang pertandingan.

“Harapannya, semua pemain bisa menikmati laga itu, dan lebih kerja keras untuk memenangi laga. Kita tahu Sumsel United juga tim bagus. Apalagi mereka main di home, pasti akan kerja keras,” ucap WCP menambahkan.

Dengan posisi empat laga terakhir yang belum juga bisa kembali ke jalur kemenangan, pelatih dengan lisensi AFC Pro itu berharap PSIS tetap bisa menjaga motivasi dan semangatnya.

“Inilah sepak bola, saat kita belum bisa mencatat kemenangan, kita harus tetap semangat, menjaga asa, menjaga kondusivitas tim dan terus memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki untuk terus berusaha hadirkan kemenangan. Untuk finishing, kita sudah terus latihan dan lakukan beberapa cara, sekarang tergantung pemain bagaimana kesempatan yang ada dikonversi jadi gol,” ungkapnya.

Sementara pemain PSIS, Komang Tri, memastikan dia dan rekan-rekan setim sudah siap tempur. “Laga nanti adalah laga yang sangat penting untuk PSIS. Kita sangat siap. Kita respek terhadap kekuatan Sumsel United. Mereka adalah tim bagus dan kita akan kerja keras untuk bisa membawa pulang tiga poin ke Semarang,” pungkasnya.