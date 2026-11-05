Laga Timnas Indonesia kontra Yordania Batal, Erick Serahkan Plan B ke BTN dan Herdman

JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai batalnya pertandingan Timnas Indonesia kontra Yordania pada FIFA Matchday November 2026. Erick mengatakan, federasi masih mencari alternatif pertandingan untuk skuad Garuda setelah laga tersebut resmi dibatalkan.

Timnas Indonesia sedianya akan bertandang menghadapi Yordania di Stadion Internasional Amman pada 13 November 2026. Namun, pertandingan tersebut urung terlaksana setelah PSSI memutuskan untuk mundur.

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Erick mengakui, situasi tersebut membuat agenda Timnas Indonesia pada November menjadi cukup sulit ditentukan. Faktor keamanan di kawasan Timur Tengah turut menjadi pertimbangan federasi dalam menentukan pertandingan internasional.

“Waduh, kompleks. Kita tahu situasi di Timur Tengah tidak mudah. Kita memprioritaskan bagaimana keselamatan para pemain terlebih dahulu. Apalagi AFC kan memundurkan kejuaraan Asianya,” kata Erick kepada wartawan, termasuk JawaPos.com, Kamis (5/11/2026).

PSSI Masih Menunggu Alternatif Pertandingan Pembatalan tersebut membuat rencana persiapan Timnas Indonesia pada November 2026 mengalami perubahan. PSSI juga harus menyesuaikan agenda setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) memutuskan memundurkan penyelenggaraan Piala Asia 2027 ke Desember 2027.

Menurut Erick, perubahan jadwal Piala Asia 2027 turut memengaruhi tujuan awal Timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba pada November. Dengan kondisi tersebut, PSSI masih menunggu perkembangan sebelum menentukan agenda berikutnya bagi skuad Garuda.

“Jadi memang di November ini cukup limbung karena memang bukan menjadi lagi untuk uji coba untuk AFC. Nah, ini yang kita masih tunggu seperti apa,” ujarnya.

Meski demikian, PSSI tidak ingin terburu-buru menentukan lawan pengganti Yordania. Erick menyerahkan pembahasan mengenai rencana alternatif atau plan B kepada Badan Tim Nasional (BTN) bersama pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.

“Ya nanti biar silakan Badan Timnas Nasional, coach John berdiskusi seperti apa rencana plan B-nya gitu,” imbuh Erick.

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