Erick Thohir Sebut Penundaan Piala Asia 2027 Untungkan Timnas Indonesia

JawaPos.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut penundaan Piala Asia 2027 sebagai keuntungan bagi Timnas Indonesia. Perubahan jadwal turnamen tersebut dinilai memberikan waktu persiapan lebih panjang bagi skuad Garuda untuk meningkatkan performa.

Piala Asia 2027 sedianya dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Namun, turnamen bergengsi antarnegara Asia itu diundur menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

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Menanggapi penundaan tersebut, Erick mengatakan Indonesia harus menghormati keputusan yang telah disepakati seluruh negara peserta. Meski demikian, tambahan waktu persiapan dinilai dapat dimanfaatkan untuk mematangkan skuad Timnas Indonesia.

"Kalau saya bilang, itu kesepakatan semua negara dan kita harus mengikuti. Kalau saya, ini menguntungkan Indonesia karena persiapan kita lebih panjang," ujar Erick kepada wartawan, termasuk JawaPos.com, dalam acara penutupan Cenderawasih Karsa Media Cup 2026, Kamis (5/11).

Timnas Indonesia Punya Agenda Persiapan Menurut Erick, Timnas Indonesia memiliki sejumlah agenda yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan sebelum tampil di Piala Asia 2027. Dia menyebut pertandingan pada Maret dan Juni 2027 dapat menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk memperkuat performa.

Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia pada September, Oktober, dan November 2027. Rangkaian pertandingan tersebut diharapkan membuat persiapan tim berjalan lebih berkesinambungan.

"Dengan itu, kita punya Maret dan Juni untuk bisa meningkatkan performa tim. Apalagi, ditambah nanti pada September sudah ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian Oktober dan November. Jadi, tim benar-benar bisa full gear, tidak terpotong lalu berhenti," terang Erick.

AFC Ubah Jadwal Piala Asia 2027 AFC menunda turnamen tersebut setelah melakukan serangkaian pembahasan dan konsultasi dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Asia 2027 serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF).

AFC menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan menyusul kondisi luar biasa akibat perkembangan situasi di kawasan tersebut. Kendala logistik dan gangguan perjalanan menjadi pertimbangan utama dalam penjadwalan ulang kompetisi sepak bola antarnegara Asia itu.

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