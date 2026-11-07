Rizky Ridho Dipanggil TC Timnas Indonesia di Bali, Persija Kirim Beberapa Pemain

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Dia menyebut akan bertolak ke Bali dalam beberapa hari ke depan untuk bergabung dengan skuad Garuda.

Hal tersebut diungkapkan Rizky Ridho dalam konferensi pers seusai pertandingan Persija kontra Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB. Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran -julukan Persija- menang tipis 1-0.

“Mengenai TC (Timnas Indonesia) di Bali, Alhamdulillah saya mendapat panggilan,” ungkap Rizky Ridho dalam sesi jumpa pers, Sabtu (7/11).

Rizky Ridho juga menyebut beberapa pemain Persija lainnya mendapat panggilan dari pelatih John Herdman untuk mengikuti TC di Bali. Namun, dia tidak mengungkapkan nama-nama pemain yang akan bergabung dengan skuad Garuda.

“Insyaallah hari Senin saya berangkat ke sana, kemungkinan bersama beberapa pemain dari Persija juga. Besok atau lusa daftarnya akan dirilis,” terangnya.

Hingga kini, PSSI belum merilis daftar pemain yang akan mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali. Meski demikian, Rizky Ridho telah mengonfirmasi bahwa dirinya masuk dalam daftar tersebut.

Timnas Indonesia menggelar TC di Bali setelah gagal mendapatkan lawan tanding pada periode FIFA Matchday November 2026. Pemusatan latihan skuad Garuda itu dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari.

Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga tandang melawan Yordania pada 13 November 2026. Namun, PSSI memutuskan membatalkan agenda tersebut dengan mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga memutuskan menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari–Februari 2027 di Arab Saudi. Turnamen tersebut kini dijadwalkan bergulir pada Desember 2027 hingga Januari 2028.