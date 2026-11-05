Raka Cahyana Optimis PSIM Yogyakarta Raih Tiga Poin saat Hadapi Dewa United

JawaPos.com - Bek kanan PSIM Yogyakarta, Raka Cahyana, menatap optimistis pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027 melawan Dewa United Banten FC. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Mataram membidik kemenangan untuk melanjutkan momentum positif yang baru mereka dapatkan.

PSIM dijadwalkan menjamu Dewa United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026) sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

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Kepercayaan diri PSIM mulai meningkat setelah meraih kemenangan perdana pada pekan kedelapan. Tim berjuluk Laskar Mataram itu berhasil mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 dalam pertandingan kandang.

Hasil tersebut menjadi suntikan motivasi setelah PSIM melewati tujuh pertandingan awal tanpa kemenangan. Dari tujuh laga tersebut, mereka hanya mampu meraih dua hasil imbang dan harus menelan lima kekalahan.

Tambahan tiga poin atas Borneo FC tentu menjadi modal penting bagi PSIM untuk menghadapi Dewa United. Meski demikian, lawan yang akan dihadapi kali ini memiliki posisi jauh lebih baik di klasemen.

PSIM masih berada di peringkat ke-15 dengan koleksi lima poin. Sementara itu, Dewa United menempati posisi kedua dengan raihan 17 poin, hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang berada di puncak klasemen.

Perbedaan posisi tersebut tidak membuat Raka Cahyana kehilangan keyakinan. Pemain berusia 22 tahun itu memastikan seluruh pemain PSIM memiliki motivasi untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan nanti.

Menurut Raka, persiapan tim berjalan dengan baik meskipun waktu latihan bersama pelatih anyar, Risto Vidakovic, terbilang singkat. Para pemain diharapkan bisa segera memahami arahan pelatih dan menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan.

"Persiapan berjalan baik. Semua pemain siap. Target kita besok jelas untuk tiga poin. Memang, kita baru dua hari latihan, namun harapannya bisa cepat adaptasi bersama coach Risto Vidakovic. Karena ini pelatih baru, semua pemain ingin membuktikan bahwa kita bisa dan siap bertanding," ujar Raka.

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