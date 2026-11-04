Dewa United Punya Kiper Andalan Baru? Osmar Loss Puji Muhammad Riyandi

JawaPos.com - Pelatih Dewa United Banten FC, Osmar Loss, memberikan sinyal positif terkait peluang Muhammad Riyandi mendapatkan menit bermain lebih banyak pada kompetisi Super League 2026/2027.

Penampilan apik sang penjaga gawang saat menjalani debut di I.League Cup 2026/2027 menjadi salah satu pertimbangan.

Riyandi tampil saat Dewa United menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pembuka Grup C I.League Cup 2026/2027 yang berlangsung Selasa (3/11) malam. Dalam laga bertajuk Derby Banten tersebut, mantan kiper Persis Solo itu berhasil menunjukkan performa meyakinkan.

Dipercaya mengawal gawang sejak awal pertandingan, Riyandi mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan baik. Ia mencatatkan enam penyelamatan sepanjang laga dan membantu Dewa United mengamankan kemenangan atas Persita.

Osmar Loss Puji Penampilan Muhammad Riyandi Penampilan tersebut mendapat perhatian khusus dari Osmar Loss. Pelatih asal Brasil itu menilai Riyandi mampu menjalankan instruksi dengan baik, termasuk ketika menghadapi sejumlah ancaman dari pemain lawan.

Menurut Osmar, ada beberapa situasi yang mengharuskan Riyandi melakukan penyelamatan. Salah satu yang paling diingatnya adalah ketika sang kiper berhasil mengantisipasi sundulan pemain Persita dari situasi tendangan bebas.

Selain kemampuan menjaga gawang, Osmar juga memberikan apresiasi terhadap pemahaman Riyandi dalam membangun serangan dari lini belakang. Baginya, seorang penjaga gawang modern tidak hanya dituntut melakukan penyelamatan, tetapi juga harus mampu membaca permainan dan membantu tim mengembangkan serangan.

Ia menilai Riyandi memiliki kemampuan tersebut. Beberapa kali, kiper berusia 26 tahun itu mampu mengirimkan umpan panjang kepada Denilson yang membuka peluang bagi Dewa United untuk bergerak lebih jauh ke area pertahanan lawan.

“Riyandi menjalankan tugas sesuai dengan apa yang kami instruksikan kepadanya. Menurut saya, dia tampil dengan cukup baik. Memang ada beberapa penyelamatan yang harus dilakukannya, tetapi sebagian besar bola yang mengarah ke gawang masih dapat diamankan dengan baik,” jelas Osmar dilansir iLeague.