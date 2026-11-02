PSIM Akhirnya Menang, Adrian Purzycki Ungkap Rasa Syukur Usai Tekuk Borneo FC

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akhirnya kembali meraih kemenangan di Super League 2026/2027. Gelandang Adrian Purzycki pun mengungkapkan rasa syukur setelah Laskar Mataram mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 pada pekan kedelapan.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Minggu (1/11/2026). Hasil ini menjadi kemenangan perdana PSIM setelah melewati tujuh pertandingan dengan catatan hasil imbang dan kekalahan.

Bagi Adrian Purzycki, kemenangan atas Borneo FC memiliki arti penting bagi perjalanan PSIM musim ini. Gelandang berusia 29 tahun itu merasa bangga dengan perjuangan seluruh pemain yang terus saling percaya hingga akhirnya mampu meraih hasil positif.

Adrian juga ikut menyumbangkan satu gol pada menit ke-57 untuk menyamakan kedudukan setelah PSIM tertinggal pada babak pertama.

Dia turut menyampaikan terima kasih kepada keluarganya yang selalu memberikan dukungan.

"Sebuah kemenangan yang sangat penting, dalam situasi yang sangat sulit. Senang mendapatkan gol lain hari ini. Saya sangat bangga dan bersyukur kepada semua orang yang menjadi bagian dari langkah kecil ini, kita terus percaya dan akhirnya itu berbuah hasil. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang mendukung. Mari terus maju," tulis Adrian Purzycki di Instagram, Senin (2/11/2026).

Adrian Purzycki Tampil Penuh dan Sumbang Gol Dalam pertandingan melawan Borneo FC, Adrian tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit.

Kontribusinya tidak hanya terlihat dari gol yang dicetak. Berdasarkan statistik di laman I.League, pemain asal Polandia tersebut juga tampil menonjol dalam membantu pertahanan.

Adrian mencatatkan tiga sapuan, satu intersep, dan dua tekel. Dia juga terlibat dalam membangun serangan dengan menciptakan satu peluang.