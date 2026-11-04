Persija Siap Jamu Persebaya di JIS, Ada Rekor 14 Laga Tanpa Kekalahan

JawaPos.com - Persija Jakarta berpeluang kembali merasakan atmosfer Jakarta International Stadium (JIS) saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/11) tersebut menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk kembali meraih hasil positif setelah gagal mendapatkan hasil maksimal pada laga sebelumnya.

Kembali bermain di JIS tentu menjadi kabar baik bagi Persija. Stadion yang berada di kawasan Jakarta Utara itu memiliki catatan positif bagi tim ibu kota. Dari 14 pertandingan yang telah dimainkan di JIS, Persija belum pernah sekalipun menelan kekalahan.

Rekor tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk menghadapi Persebaya. Apalagi, pertandingan melawan Green Force diperkirakan berlangsung menarik mengingat kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk mendapatkan hasil terbaik.

Kondisi Rumput JIS Jadi Perhatian Persija Meski demikian, Persija tidak hanya mempersiapkan diri dari sisi permainan. Kondisi fasilitas pertandingan, terutama kualitas rumput lapangan JIS, juga menjadi perhatian manajemen menjelang pertandingan tersebut.

Persija berharap proses perawatan rumput yang telah dilakukan selama dua pekan terakhir memberikan hasil sesuai harapan. Kualitas lapangan dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pertandingan berjalan lancar dan kedua tim bisa menampilkan permainan terbaik.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko, menyambut positif kesempatan timnya kembali menggunakan JIS sebagai kandang. Menurutnya, Persija selalu siap bertanding di mana pun lokasi pertandingan digelar. Namun, bermain di stadion yang memiliki kenangan positif tentu memberikan nilai tersendiri bagi tim.

Ardhi juga berharap seluruh persiapan pertandingan, termasuk kondisi lapangan, bisa berjalan optimal. Dengan begitu, tidak ada kendala yang mengganggu jalannya pertandingan antara Persija dan Persebaya.

"Bagi Persija, di mana pun pertandingan digelar, kami selalu siap. Bermain di JIS tentu menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kembali menjadikan stadion ini sebagai rumah. Kami berharap seluruh persiapan, termasuk kondisi lapangan, dapat berjalan optimal sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan baik," kata Ardhi dilansir iLeague.