Teppei Yachida Jadi Mesin Gol Bali United, Statistiknya Lampaui Ekspektasi

JawaPos.com - Bali United FC memiliki sosok penting di lini tengah yang ikut berperan dalam produktivitas tim pada Super League 2026/2027. Dia adalah Teppei Yachida, gelandang asal Jepang yang sudah mencatatkan lima gol dan dua assist dari delapan pertandingan bersama Serdadu Tridatu.

Catatan tersebut membuat Yachida menjadi salah satu pemain asing paling produktif di skuad Bali United. Kontribusi tujuh golnya juga menyamai pencapaian Irfan Jaya yang mengoleksi empat gol dan tiga assist.

Dari sisi jumlah gol, Yachida masih unggul dengan lima gol. Statistik itu cukup menarik mengingat posisinya bukan sebagai penyerang utama, melainkan gelandang yang berperan membangun serangan sekaligus membantu tim menciptakan peluang.

Produktivitas Bali United musim ini juga tidak hanya bergantung pada Yachida. Tiga pemain asing lainnya, yakni Thijmen Goppel, Jort van der Sande, dan Queven Inacio, masing-masing sudah mencetak tiga gol. Sementara itu, Marko Dugandzic mengoleksi dua gol dan Jens Raven baru menyumbangkan satu gol.

Johnny Jansen Puji Kualitas Teppei Yachida Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai setiap pemain memiliki peluang untuk mencetak gol. Karena itu, dia tidak ingin timnya hanya bergantung pada seorang penyerang di lini depan.

"Jika Mike Hauptmeijer bisa mencetak gol setiap pertandingan, saya akan senang. Tapi secara individu, Yachida memang adalah pemain yang memiliki kualitas ketika berada di lini tengah permainan," ujar Johnny dilansir situs resmi klub.

Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti kemampuan Yachida dalam menciptakan peluang melalui pergerakannya sendiri. Ketenangan sang gelandang ketika berada di area pertahanan lawan menjadi salah satu kelebihannya.

Johnny turut menyinggung gol chip Yachida ke gawang Arema FC sebagai bukti kualitas yang dimiliki pemain berusia 25 tahun tersebut.

Adaptasi Cepat di Bali United Yachida sendiri bukan pemain baru di skuad Serdadu Tridatu. Dia didatangkan pada paruh kedua musim lalu dan ikut membantu Bali United mengakhiri kompetisi di posisi kedelapan klasemen.