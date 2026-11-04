Prediksi Skor AEK Athens vs Real Madrid: Mourinho Bisa Menang Mudah

Real Madrid memburu kemenangan keempat di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas AEK Athens. Meski tuan rumah punya catatan kandang yang patut diwaspadai, Los Blancos tetap lebih diunggulkan. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Real Madrid berpeluang melanjutkan catatan sempurna di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas AEK Athens di Athena. Los Blancos datang dengan modal enam kemenangan beruntun di semua kompetisi dan kepercayaan diri tinggi.
Secara kualitas skuad, Real Madrid berada di atas tuan rumah. Tim asuhan Jose Mourinho itu juga telah mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan fase liga, hasil dari tiga kemenangan beruntun.
Sementara itu, AEK Athens masih kesulitan menjaga konsistensi. Mereka telah menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan Liga Champions dan empat kekalahan dari lima laga terakhir di semua kompetisi.
Meski demikian, Real Madrid tetap perlu berhati-hati. AEK Athens memiliki catatan pertemuan yang menarik ketika menjamu klub raksasa Spanyol tersebut.
Real Madrid menyambut pertandingan ini dengan performa impresif. Setelah kalah 1-2 dari Atletico Madrid dalam derbi Madrid, Los Blancos bangkit dan menyapu bersih enam pertandingan berikutnya dengan kemenangan.
Teranyar, mereka mengalahkan Racing de Santander dengan skor 3-0 di La Liga. Sebelumnya, Madrid juga menang 4-1 atas RB Leipzig pada matchday ketiga Liga Champions.
Hasil tersebut membuat Madrid mengoleksi sembilan poin dan berada dalam posisi bagus untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar melalui finis delapan besar.
Pelatih Jose Mourinho mengakui timnya terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa dua pertandingan yang menanti Madrid pekan ini tetap membutuhkan perhatian serius.
“Tim ini terus berkembang dan bermain dengan baik. Kami berada di jalur yang tepat, tetapi mari kita lihat bagaimana hasilnya minggu ini, dengan dua pertandingan yang berat dan penting,” katanya di situs Madrid.
Mourinho juga membuka kemungkinan melakukan rotasi pemain saat menghadapi AEK Athens.
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