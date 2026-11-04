Persib Lolos 16 Besar ACL Two, Comeback Dramatis di Markas Melbourne Victory

Dua gol pada lima menit terakhir membawa Persib Bandung membalikkan keadaan di markas Melbourne Victory. Maung Bandung pun memastikan tiket ke babak 16 besar ACL Two 2026/2027. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 setelah mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 pada laga keempat Grup E di Stadion AAMI Park, Melbourne, Australia, Rabu (4/11).
Maung Bandung harus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71, Persib mampu membalikkan keadaan melalui Luka Menalo dan Balsa Sekulic.
Menalo menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Sementara itu, Sekulic mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 sekaligus memastikan Persib membawa pulang tiga poin dari Australia.
Tambahan tiga poin membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen Grup E dengan koleksi 12 poin. Sementara itu, Melbourne Victory tertahan di posisi kedua dengan empat poin.
Pertandingan dimulai dengan tekanan dari tuan rumah. Penjaga gawang Persib Fitrah Maulana bahkan harus meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan Maung Bandung.
Pada menit kelima, Reijnders mencoba membangun serangan dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang. Namun, bola lebih mudah dijangkau kiper Melbourne Victory Jack Duncan sebelum disambut Sekulic.
Dua menit berselang, Persib memperoleh peluang melalui Barros. Menerima bola di dalam kotak penalti, penyerang asal Brasil itu memutar badan dan melepaskan tembakan. Sayangnya, bola masih melebar di sisi kiri gawang Duncan.
Setelah sempat mendapat tekanan, Persib mulai berusaha mengambil kendali permainan, terutama di lini tengah.
Maung Bandung beberapa kali mencoba melancarkan serangan balik. Namun, barisan pertahanan Melbourne Victory tampil disiplin dan mampu kembali ke posisinya dengan cepat.
Peluang terbaik Persib hadir pada menit ke-33. Barros mengirimkan bola melalui sundulan kepada Sekulic yang berdiri di luar kotak penalti. Tanpa membuang kesempatan, Sekulic melepaskan tendangan keras. Sayangnya, bola hanya membentur mistar gawang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022