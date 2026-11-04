Persib Lolos 16 Besar ACL Two, Comeback Dramatis di Markas Melbourne Victory

JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 setelah mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 pada laga keempat Grup E di Stadion AAMI Park, Melbourne, Australia, Rabu (4/11).

Maung Bandung harus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71, Persib mampu membalikkan keadaan melalui Luka Menalo dan Balsa Sekulic.

Menalo menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Sementara itu, Sekulic mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 sekaligus memastikan Persib membawa pulang tiga poin dari Australia.

Tambahan tiga poin membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen Grup E dengan koleksi 12 poin. Sementara itu, Melbourne Victory tertahan di posisi kedua dengan empat poin.

Persib dan Melbourne Victory Saling Mengancam Pertandingan dimulai dengan tekanan dari tuan rumah. Penjaga gawang Persib Fitrah Maulana bahkan harus meninggalkan sarangnya untuk menghalau bola yang mengancam pertahanan Maung Bandung.

Pada menit kelima, Reijnders mencoba membangun serangan dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang. Namun, bola lebih mudah dijangkau kiper Melbourne Victory Jack Duncan sebelum disambut Sekulic.

Dua menit berselang, Persib memperoleh peluang melalui Barros. Menerima bola di dalam kotak penalti, penyerang asal Brasil itu memutar badan dan melepaskan tembakan. Sayangnya, bola masih melebar di sisi kiri gawang Duncan.

Setelah sempat mendapat tekanan, Persib mulai berusaha mengambil kendali permainan, terutama di lini tengah.

Maung Bandung beberapa kali mencoba melancarkan serangan balik. Namun, barisan pertahanan Melbourne Victory tampil disiplin dan mampu kembali ke posisinya dengan cepat.