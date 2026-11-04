Luka Menalo Bangga Bawa Persib Ukir Sejarah, Jadi Tim Indonesia Pertama Menang di Australia

Luka Menalo menjadi salah satu penentu kemenangan dramatis Persib Bandung atas Melbourne Victory. Ia menyebut perubahan strategi dan kontribusi pemain pengganti sebagai kunci comeback Maung Bandung. (Dok. Persib)
JawaPos.com – Penyerang Persib Bandung Luka Menalo mengaku bangga setelah membantu Maung Bandung mencatatkan kemenangan bersejarah di Australia. Persib menjadi tim Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan di Negeri Kanguru setelah menaklukkan Melbourne Victory dengan skor 2-1.
Kemenangan dramatis tersebut diraih dalam pertandingan keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion AAMI Park, Australia, Rabu (4/11).
“Kami sangat bangga dan bahagia karena bisa menjadi tim Indonesia pertama yang menang di Australia,” kata Menalo dalam keterangan yang diterima di Bandung.
Pemain asal Kroasia itu mengaku bangga menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Terlebih, kemenangan Persib diraih melalui perjuangan keras setelah sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71.
Menurut Menalo, perubahan strategi yang dilakukan jajaran pelatih serta kontribusi pemain pengganti menjadi faktor penting di balik keberhasilan Persib membalikkan keadaan.
“Saya rasa kami berhasil mengejutkan mereka setelah mereka mencetak gol. Kami mengubah struktur permainan dan semua pemain yang masuk memberikan tambahan energi bagi tim. Kemenangan yang luar biasa dan kami sangat bahagia,” ujarnya.
Menalo sendiri memberikan dampak besar setelah masuk menggantikan Uilliam Barros pada menit ke-74.
Sebelas menit berselang, penyerang asal Kroasia tersebut berhasil menyambar bola liar di kotak penalti Melbourne Victory. Gol itu mengubah kedudukan menjadi 1-1 sekaligus membangkitkan kepercayaan diri Persib.
Maung Bandung kemudian memastikan kemenangan melalui gol Balsa Sekulic pada menit ke-90. Gol tersebut membuat Persib berbalik unggul 2-1 dan membawa pulang tiga poin dari Australia.
Kemenangan atas Melbourne Victory membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup E ACL Two 2026/2027 dengan koleksi 12 poin.
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