Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri vs Persis Solo: Macan Putih Mencari Pelampiasan

JawaPos.com – Kekalahan 1-5 dari Persita Tangerang (31/10) pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 memberi luka mendalam bagi Persik Kediri. Selain kalah dua kali berturut-turut, kekalahan itu mencatatkan rekor buruk terbaru sebagai kekalahan terbesar Macan Putih di kandang sendiri, Stadion Brawijaya.

Nah, luka itu ingin segera diobati saat menjamu Persis Solo di Stadion Brawijaya, Kediri malam nanti di laga perdana Grup H Piala Liga. "Ini jadi peluang kami untuk bangkit ya, setelah hasil buruk terakhir di kandang," kata pelatih Persik Marcos Reina kemarin. Dia sudah mempersiapkan tim dengan baik.

Performa Persis sedang drop di Championship. Berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Grup B, Laskar Sambernyawa tidak pernah menang dalam enam pertandingan terakhir. Dua kali kalah dan empat kali imbang.

Marcos menuturkan akan banyak melakukan rotasi malam nanti. Sebab, dia harus memecah konsentrasi untuk dua kompetisi berbeda pekan ini. Selain Piala Liga yang akan dimainkan malam nanti, Marcos juga sudah berpikir untuk melawan Bali United (8/11) dalam lanjutan Super League.

"Ini kesempatan bagi pemain yang kurang jam terbang untuk menampilkan kemampuan terbaiknya," terangnya.

Sementara itu, kapten Persis Dedy Gusmawan menuturkan pihaknya tidak gentar melawan Persik. Meskipun diakuinya anak asuh Marcos Reina punya kualitas yang lebih baik dibandingkan pemain Persis.

"Kami sudah evaluasi. Yang jelas harus fokus sejak menit awal," bebernya.

Pelatih: Marcos Reina Torres