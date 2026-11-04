Kendal Tornado FC Raih Kemenangan Dramatis atas Persebaya 3-2 di ILeague Cup 2026/2027

Kendal Tornado FC menang 3-2 atas Persebaya dalam laga dramatis ILeague Cup 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC meraih kemenangan penting setelah menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 dalam lanjutan Grup G ILeague Cup 2026/2027.
Laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11) malam, tersebut diwarnai drama lima gol dan comeback dramatis tuan rumah.
Laskar Badai Pantura sempat berada dalam posisi tertinggal pada babak kedua.
Namun, semangat pantang menyerah membuat tim asuhan Stefan Keeltjes mampu membalikkan keadaan dan memastikan tiga poin di hadapan Persebaya.
Pada babak pertama, Kendal Tornado FC mencoba mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan permainan dari sektor sayap.
Sejumlah upaya dilakukan untuk membongkar pertahanan tim tamu, tetapi belum membuahkan hasil.
Persebaya juga berusaha mencari celah untuk menciptakan peluang.
Meski kedua tim saling mencoba membangun serangan, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Skor 0-0 bertahan sepanjang babak pertama.
Memasuki babak kedua, Kendal Tornado FC tampil lebih agresif.
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