Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 07.49 WIB

Kendal Tornado FC Raih Kemenangan Dramatis atas Persebaya 3-2 di ILeague Cup 2026/2027

Kendal Tornado FC menang 3-2 atas Persebaya dalam laga dramatis ILeague Cup 2026/2027. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC menang 3-2 atas Persebaya dalam laga dramatis ILeague Cup 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC meraih kemenangan penting setelah menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 dalam lanjutan Grup G ILeague Cup 2026/2027.

Laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11) malam, tersebut diwarnai drama lima gol dan comeback dramatis tuan rumah.

Laskar Badai Pantura sempat berada dalam posisi tertinggal pada babak kedua.

Namun, semangat pantang menyerah membuat tim asuhan Stefan Keeltjes mampu membalikkan keadaan dan memastikan tiga poin di hadapan Persebaya.

Pada babak pertama, Kendal Tornado FC mencoba mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan permainan dari sektor sayap.

Sejumlah upaya dilakukan untuk membongkar pertahanan tim tamu, tetapi belum membuahkan hasil.

Persebaya juga berusaha mencari celah untuk menciptakan peluang.

Meski kedua tim saling mencoba membangun serangan, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Skor 0-0 bertahan sepanjang babak pertama.

Memasuki babak kedua, Kendal Tornado FC tampil lebih agresif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal dan Live Streaming I.League Cup 2026/2027: Ujian Awal Persebaya dan Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Live Streaming I.League Cup 2026/2027: Ujian Awal Persebaya dan Persija

Selasa, 3 November 2026 | 21.54 WIB

Persebaya Waspadai Ledakan Kendal Tornado FC yang Tak Terkalahkan dalam  8 Laga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Waspadai Ledakan Kendal Tornado FC yang Tak Terkalahkan dalam  8 Laga

Selasa, 3 November 2026 | 14.10 WIB

Prediksi Kendal Tornado FC vs Persebaya di ILeague Cup: Mampukah Tuan Rumah Bikin Kejutan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Kendal Tornado FC vs Persebaya di ILeague Cup: Mampukah Tuan Rumah Bikin Kejutan

Selasa, 3 November 2026 | 13.49 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore