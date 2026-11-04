Pelatih Dewa United Osmar Loss Puji Perkembangan Rafael Struick

JawaPos.com - Penampilan Rafael Struick bersama Dewa United Banten FC di BRI Super League 2026/27 mulai menunjukkan perkembangan positif.

Penyerang muda tersebut semakin sering mendapat kepercayaan tampil dan mampu menjalankan perannya dengan baik dalam skema permainan Tangsel Warriors.

Konsistensi yang ditunjukkan Rafael sepanjang musim ini turut memunculkan harapan agar dirinya kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

Meski belum ada kepastian mengenai peluang tersebut, performanya di level klub menjadi modal penting bagi pemain berusia muda itu untuk menarik perhatian tim pelatih Garuda.

Rafael tidak hanya dituntut untuk mencetak gol ketika berada di lini depan.

Dia juga memiliki tanggung jawab dalam membantu permainan tim, mulai dari membuka ruang bagi rekan setim, melakukan tekanan terhadap pemain lawan, hingga menjalankan instruksi taktis yang diberikan pelatih.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian dari pelatih kepala Dewa United, Osmar Loss.

Pelatih asal Brasil itu menilai Rafael mengalami kemajuan yang cukup baik, terutama dalam memahami dan menjalankan tugasnya di dalam tim.