Prediksi Skor Dewa United vs Persita: Pendekar Cisadane Datang dengan Modal 5 Gol

JawaPos.com - Dewa United Banten FC akan menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan perdana Grup A I-League Cup 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Serang, Selasa (3/11/2026) malam.

Pertandingan diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim membawa modal berbeda. Dewa United mengandalkan kesiapan skuad dan pengalaman pemain seperti Egy Maulana Vikri, sedangkan Persita datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak di kompetisi domestik.

Prediksi Dewa United vs Persita Penyerang Dewa United, Egy Maulana Vikri, menyambut antusias kehadiran kompetisi baru tersebut. Ia menilai I-League Cup bisa menjadi tambahan positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi para pemain.

Egy menyampaikan hal itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Dewa United Arena, Tangerang, Senin (2/11/2026) sore. Ia mengaku senang bisa merasakan kompetisi tersebut setelah hampir empat tahun berkarier di Indonesia.

"Saya sangat senang dengan hadirnya kompetisi I-League Cup di Indonesia. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya selama hampir empat tahun berkarier di Indonesia untuk tampil dalam kompetisi tersebut. Menurut saya, kehadiran turnamen ini merupakan hal yang sangat baik dan menjadi kemajuan positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia," ujar Egy dilansir situs resmi klub.

Di sisi lain, Egy memastikan dirinya dan rekan-rekan setim sudah mempersiapkan diri menghadapi Persita. Ia menyadari pertandingan pertama tidak akan berjalan mudah, terlebih Pendekar Cisadane juga memiliki performa yang cukup baik.

Jadwal pertandingan yang padat turut menjadi perhatian Dewa United. Kondisi tersebut menuntut para pemain menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan konsistensi permainan.

Sementara itu, Persita memiliki modal positif setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor telak 5-1 pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Kemenangan tersebut diraih di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10/2026).

Hasil itu juga menjadi kemenangan pertama Persita atas Persik sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Alexandre Ramalingom menyumbangkan dua gol, sedangkan Pablo Ganet mencetak hattrick. Persik hanya mampu membalas satu gol melalui Sergio Castel.