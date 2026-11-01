Persija Keok dari Dewa United, Rizky Ridho: Kami Banyak Lakukan Kesalahan

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, saat menghadapi Dewa United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 / Dok: Persija
JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengakui timnya melakukan banyak kesalahan saat takluk 1-2 dari Dewa United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Kekalahan di Banten International Stadium (BIS) itu menjadi bahan evaluasi bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk menghadapi laga berikutnya.
Persija sejatinya mengawali laga dengan baik setelah berhasil membuka keunggulan berkat gol cepat Rayhan Hannan pada menit keempat. Gol tersebut tercipta setelah Hannan memaksimalkan assist Alexander Jeremejeff untuk membawa tim tamu unggul lebih dahulu.
Namun, keunggulan Persija tidak bertahan hingga babak pertama berakhir. Dewa United mampu menyamakan kedudukan lewat Denilson Junior pada menit ke-42 sehingga kedua tim memasuki jeda dengan skor imbang 1-1.
Memasuki babak kedua, Persija menghadapi situasi yang semakin sulit setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu kuning kedua pada menit ke-66. Bermain dengan 10 orang membuat tim asuhan Macan Kemayoran harus bekerja lebih keras untuk meredam tekanan tuan rumah.
Keunggulan jumlah pemain kemudian dimanfaatkan Dewa United untuk memburu gol kemenangan. Taisei Marukawa akhirnya mencetak gol penentu pada menit ke-85 sekaligus memastikan Persija pulang tanpa membawa poin setelah kalah 1-2.
Rizky Ridho menilai kekalahan tersebut tidak terlepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan para pemain sepanjang pertandingan. Dia secara khusus menyoroti akurasi operan yang dinilai masih perlu diperbaiki agar Persija dapat tampil lebih baik pada laga berikutnya.
“Kami melakukan banyak kesalahan sendiri, terutama banyak passing yang salah. Saya sendiri juga banyak melakukan kesalahan hari ini. Jadi, hal itu menjadi pelajaran agar di pertandingan selanjutnya kami tetap fokus dan bisa meraih kemenangan di kandang,” kata Rizky Ridho dalam koneferensi pers usai laga, dikutip Minggu (1/11/2026).
Hasil negatif melawan Dewa United membuat Persija harus segera berbenah sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif. Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi PSMS Medan di ajang I.League Cup 2026/2027 sebelum melanjutkan perjuangan di pekan kesembilan Super League melawan Persebaya Surabaya.
Rizky Ridho menegaskan bahwa evaluasi internal menjadi hal penting agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. Dia meminta rekan-rekannya melakukan introspeksi diri dan mengalihkan fokus ke dua agenda yang telah menanti Persija.
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