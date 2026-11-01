Dewa United Kalahkan Persija Jakarta, Ivar Jenner Bocorkan Rahasianya

Pemain Dewa United Ivar Jenner (kiri) saat lawan Arema FC (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC berhasil meraih kemenangan penting saat menjamu Persija Jakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Bermain di Banten International Stadium, Sabtu (31/10) malam, Banten Warriors menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu.
Gelandang Dewa United, Ivar Jenner, menyambut positif hasil tersebut. Menurutnya, kemenangan atas Persija tidak lepas dari persiapan matang serta kedisiplinan pemain dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan oleh tim pelatih.
Dewa United sebenarnya mengawali pertandingan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Laga baru berjalan empat menit ketika Rayhan Hannan membawa Persija unggul melalui gol cepatnya.
Meski tertinggal, Dewa United tidak kehilangan arah permainan. Mereka terus berusaha mencari celah di pertahanan Macan Kemayoran hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama.
Denilson Junior mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-42 melalui sundulan yang membuat pertandingan kembali imbang 1-1. Gol tersebut menjadi modal penting bagi Dewa United untuk melanjutkan pertandingan dengan kepercayaan diri yang lebih baik.
Memasuki babak kedua, kedua tim masih berusaha mencari gol tambahan. Persija kemudian harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Dony Tri Pamungkas menerima kartu merah.
Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Dewa United untuk meningkatkan tekanan. Taisei Marukawa akhirnya mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-85 sekaligus memastikan tiga poin menjadi milik tuan rumah.
Ivar Jenner menilai kemenangan tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi yang berjalan cukup baik. Ia mengungkapkan bahwa Dewa United menggunakan pendekatan berbeda dengan menempatkan lima pemain di lini belakang untuk menghadapi kekuatan Persija.
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