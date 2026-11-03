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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 3 November 2026 | 20.46 WIB

Jadwal League Cup Hari Ini: Ada Derbi Banten dan PSMS Medan vs Persija Jakarta

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho selebrasi usai bobol gawang Persik Kediri. Macan Kemayoran kini fokus hadapi PSMS Medan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho selebrasi usai bobol gawang Persik Kediri. Macan Kemayoran kini fokus hadapi PSMS Medan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pertandingan pekan pertama League Cup 2026/2027 mulai bergulir pada hari ini, Selasa (3/11/2026), dengan menggelar enam pertandingan. Berikut jadwal pertandingan yang akan tersaji sepanjang hari ini.

Dari enam pertandingan tersebut, dua di antaranya menyajikan duel menarik. Pertemuan Dewa United kontra Persita Tangerang dalam laga bertajuk Derbi Banten serta duel klasik antara PSMS Medan vs Persija Jakarta. 

Laga Dewa United kontra Persita dari Grup C dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium (BIS) pada pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menarik perhatian karena mempertemukan dua tim Super League yang tengah menunjukkan performa impresif.

Pada waktu bersamaan, PSMS Medan akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Sumatera Utara. Pertandingan tersebut menjadi laga perdana Grup A sekaligus pembuka gelaran League Cup 2026/2027.

Duel ini juga menarik karena mempertemukan dua tim yang memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Keduanya tentu ingin mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan hasil positif.

Sementara itu, dua laga awalan akan digelar pada sore hari dengan kick-off pukul 16.00 WIB. Kedua laga tersebut mempertemukan De Red FC kontra PSM Makassar serta RANS Nusantara melawan Arema FC.

Laga De Red FC kontra PSM Makassar dari Grup K akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Sementara itu, RANS Nusantara kontra Arema FC dari Grup L dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Selain dua pertandingan tersebut, empat laga lainnya akan digelar pada malam hari. Selain Dewa United kontra Persita dan PSMS Medan kontra Persija Jakarta, terdapat pula pertandingan Kendal Tornado FC melawan Persebaya Surabaya serta Persela Lamongan menghadapi Persijap Jepara.

Kendal Tornado FC akan menjamu Persebaya Surabaya dalam laga pembuka Grup G di Stadion Sriwedari, Solo. Sementara itu, duel Persela Lamongan kontra Persijap Jepara akan berlangsung di Stadion Surajaya.

Editor: Edi Yulianto
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