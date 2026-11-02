Jadwal Persija Jakarta November 2026: Lima Laga Menanti, Duel Panas Kontra Persebaya

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi jadwal padat sepanjang November 2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan memainkan lima pertandingan, termasuk duel klasik menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Persija menutup rangkaian lima pertandingan pada Oktober dengan hasil cukup baik, yakni tiga kemenangan dan dua kekalahan. Macan Kemayoran saat ini masih memimpin klasemen sementara Super League dengan koleksi 18 poin, unggul satu angka atas Dewa United.

Kini, Persija kembali bersiap mengarungi padatnya jadwal kompetisi. Pada November, mereka tidak hanya tampil di Super League, tetapi juga berlaga di ajang League Cup 2026/2027 yang mulai bergulir Selasa (3/11/2026).

PSMS Medan akan menjadi ujian pertama Persija pada November. Dalam laga pembuka Grup A League Cup tersebut, Macan Kemayoran akan bertandang ke Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Empat hari berselang, Persija akan menjamu Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi salah satu big match pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Laga ini juga krusial bagi kedua tim karena sama-sama membutuhkan poin penuh untuk kembali ke jalur kemenangan. Pada pekan kedelapan, Persija menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United, sedangkan Persebaya bermain imbang 1-1 kontra Persijap Jepara.

Bagi Persija, kemenangan akan membuat posisi mereka di papan atas klasemen semakin kuat. Sementara itu, tambahan tiga poin bagi Persebaya membuka peluang untuk memperbaiki posisi. Bajul Ijo saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 13 poin.

Jadwal Persija Setelah FIFA Matchday Setelah pertandingan tersebut, kompetisi Super League akan memasuki jeda internasional FIFA Matchday periode November. Persija baru akan kembali beraksi pada 21 November 2026 dengan menghadapi Sumsel United di JIS dalam laga kedua Grup A League Cup.

Selanjutnya, Persija dijadwalkan melakoni laga tandang menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada 24 November 2026. Pertandingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran karena jarak waktu antarlaga sangat berdekatan.