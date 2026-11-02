Daftar 25 Pemain Persija Jakarta di League Cup 2026/2027, Ada Marselino Ferdinan!

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong telah menetapkan 25 pemain yang akan memperkuat tim dalam kompetisi League Cup 2026/2027.

Dari 25 pemain yang dipilih, tiga di antaranya adalah legiun asing.

I.League selaku operator kompetisi hanya memperbolehkan setiap klub memakai tiga pemain asing di League Cup 2026/2027.

Nah, Shin Tae-yong pun memilih Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija, sebagai tiga legiun asing yang memperkuat tim Persija dalam ajang tersebut.

Bisa dikatakan, Persija menurunkan skuad terbaiknya dalam kompetisi League Cup 2026/2027.

Sebab, sebanyak 25 nama yang dibawa Shin Tae-yong, mayoritas merupakan pemain lokal dan muda terbaik yang ada dalam tubuh skuad Macan Kemayoran.

Shin Tae-yong memasukkan nama-nama yang minim bermain di Super League 2026/2027 seperti Aqil Savik, Andritany Ardhiyasa, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, hingga Eksel Runtukahu.

Mereka semua berpeluang menjadi andalan Persija di League Cup 2026/2027.