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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 2 November 2026 | 21.00 WIB

Daftar 25 Pemain Persija Jakarta di League Cup 2026/2027, Ada Marselino Ferdinan!

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong telah menetapkan 25 pemain yang akan memperkuat tim dalam kompetisi League Cup 2026/2027.

Dari 25 pemain yang dipilih, tiga di antaranya adalah legiun asing.

I.League selaku operator kompetisi hanya memperbolehkan setiap klub memakai tiga pemain asing di League Cup 2026/2027.

Nah, Shin Tae-yong pun memilih Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija, sebagai tiga legiun asing yang memperkuat tim Persija dalam ajang tersebut.

Bisa dikatakan, Persija menurunkan skuad terbaiknya dalam kompetisi League Cup 2026/2027.

Sebab, sebanyak 25 nama yang dibawa Shin Tae-yong, mayoritas merupakan pemain lokal dan muda terbaik yang ada dalam tubuh skuad Macan Kemayoran.

Shin Tae-yong memasukkan nama-nama yang minim bermain di Super League 2026/2027 seperti Aqil Savik, Andritany Ardhiyasa, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, hingga Eksel Runtukahu.

Mereka semua berpeluang menjadi andalan Persija di League Cup 2026/2027.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu turut membawa sejumlah pemain muda Persija.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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