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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 3 November 2026 | 05.37 WIB

Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija Jakarta: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). PSMS Medan memiliki modal tiga kemenangan kandang beruntun. Namun, Persija Jakarta tetap diprediksi mampu membawa pulang hasil positif dari Sumatera Utara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan liga 1 di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10/2026). PSMS Medan memiliki modal tiga kemenangan kandang beruntun. Namun, Persija Jakarta tetap diprediksi mampu membawa pulang hasil positif dari Sumatera Utara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan bertandang ke markas PSMS Medan pada pertandingan perdana Grup A I.League Cup 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan diperkirakan berjalan ketat. PSMS memiliki modal berupa rekor kandang sempurna, sedangkan Persija datang dengan catatan enam kemenangan dari delapan pertandingan Super League 2026/2027.

Aqil Savik Bidik Hasil Positif

Kemenangan menjadi target Persija dalam pertandingan perdana I.League Cup. Kiper Aqil Savik menegaskan bahwa para pemain siap menerapkan taktik yang telah diberikan tim pelatih saat menghadapi PSMS.

"Kami tahu ini (laga kontra PSMS) merupakan pertandingan pertama Persija di League Cup. Kami ingin meraih hasil positif di kompetisi ini dan memberikan yang terbaik dengan menjalankan instruksi yang telah diberikan tim pelatih kepada para pemain,” kata Aqil Savik yang dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (3/11/2026).

Kiper berusia 27 tahun tersebut juga melihat I.League Cup sebagai kesempatan bagi para pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain.

Menurut Aqil, Persija memiliki banyak pemain berkualitas yang sama-sama siap mendapatkan kesempatan tampil.

"Menurut saya, ini merupakan kesempatan yang bagus, baik bagi saya pribadi maupun teman-teman yang selama ini belum mendapatkan menit bermain. Namun, ini bukan soal pemain rotasi atau siapa yang akan bermain. Saya melihat setiap pemain di tim ini memiliki kemampuan, kualitas, dan kesiapan yang sama untuk menghadapi pertandingan besok,” pungkas Aqil Savik.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya Persija menjaga kebugaran skuad di tengah jadwal kompetisi yang padat. Meski berpotensi melakukan rotasi, Macan Kemayoran tetap membidik hasil positif agar bisa mengawali perjalanan di I.League Cup dengan kemenangan.

Prediksi Skor PSMS Medan vs Persija Jakarta

Sebelum musim dimulai, PSMS Medan dan Persija Jakarta sempat bertemu di Piala Presiden 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut, Persija keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1.

Performa PSMS di Championship juga cukup menjanjikan jika dilihat dari hasil pertandingan. Dari delapan laga yang sudah dimainkan, Ayam Kinantan mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Editor: Hendra
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