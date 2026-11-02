Prediksi Skor Kendal Tornado vs Persebaya: Green Force Diunggulkan Menang Tipis

Pesepak bola Persebaya Francisco Rivera berebut bola udara dengan pesepak bola Persijap Jepara pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). Persebaya Surabaya bertandang ke Stadion Sriwedari untuk menghadapi Kendal Tornado FC. Green Force diprediksi menang tipis meski tuan rumah belum terkalahkan di Championship. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Laga ini diprediksi berjalan ketat. Kendal Tornado datang dengan catatan belum terkalahkan di Championship, sedangkan Persebaya masih berusaha menemukan konsistensi permainan.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, sudah memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit. Dia menyoroti produktivitas Kendal Tornado yang bisa menjadi modal penting untuk menyulitkan tim asuhannya.
"Pertandingan besok akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Kendal Tornado merupakan tim kuat yang belum pernah menelan kekalahan dan sudah mencetak 16 gol. Mereka memiliki kualitas untuk menyulitkan Persebaya," kata Bernardo Tavares yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Senin (2/11/2026).
Kebugaran pemain Persebaya juga menjadi tantangan tersendiri bagi Tavares. Waktu pemulihan yang lebih singkat membuat persiapan Green Force tidak berjalan ideal.
"Persebaya memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit. Kami juga harus bermain di kandang lawan. Karena itu, pertandingan besok tentu tidak akan mudah," jelas pelatih asal Portugal itu.
Di tengah persiapan menghadapi Kendal Tornado, para pemain muda Persebaya berpeluang mendapatkan kesempatan bermain. Tavares menegaskan bahwa setiap pemain memiliki peluang untuk tampil selama mampu menunjukkan kualitas dan kerja keras dalam latihan.
"Pemain muda selalu memiliki kesempatan untuk bermain, baik di kompetisi ini maupun Super League. Saya tidak takut memberikan kesempatan kepada mereka selama mampu menunjukkan kualitas dalam latihan. Jika mereka bisa memperlihatkan kemampuan terbaik saat berlatih, peluang untuk tampil pada pertandingan berikutnya tentu sangat terbuka," pungkas Bernardo Tavares.
Kesempatan tersebut bisa menjadi bagian dari strategi Persebaya dalam menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Namun, Green Force tetap membutuhkan performa maksimal untuk mengatasi Kendal Tornado dan mengawali perjalanan di I.League Cup dengan hasil positif.
Kendal Tornado FC sedang berada dalam performa positif menjelang pertandingan melawan Persebaya. Di Championship, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu belum menelan kekalahan dengan catatan empat kemenangan dan empat hasil imbang.
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