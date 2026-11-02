Persebaya Incar Kebangkitan, Rachmat Irianto Waspada Rekor Kendal Tornado

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berusaha segera bangkit setelah gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara. Hasil imbang tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Green Force sebelum menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/2027.

Persebaya dijadwalkan bertanding melawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026). Laga ini menjadi kesempatan bagi Bajol Ijo untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjawab harapan Bonek dan Bonita.

Sebelumnya, Persebaya harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Persijap di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). Hasil tersebut cukup mengecewakan karena Persebaya gagal memaksimalkan dominasi permainan di hadapan pendukung sendiri.

Situasi itu membuat Persebaya mendapat sorotan, terutama terkait konsistensi permainan tim. Meski demikian, Rachmat Irianto meminta rekan-rekannya tidak terlalu lama memikirkan hasil pertandingan sebelumnya dan segera mengalihkan perhatian ke laga berikutnya.

Pemain yang akrab disapa Rian tersebut menyadari bahwa tekanan setelah hasil imbang bukan situasi yang mudah. Namun, menurutnya, seluruh pemain harus tetap menjaga fokus agar bisa tampil maksimal saat menghadapi Kendal Tornado FC.

“Situasi yang sedang dihadapi Persebaya memang tidak mudah. Ada tekanan dari berbagai arah, tetapi kami berusaha tetap fokus pada pertandingan besok,” ujar Rian dalam konferensi pers, Senin (2/11/2026) dilansir Persebaya.

Rachmat Irianto Waspadai Rekor Kendal Tornado Rian juga mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan Kendal Tornado FC. Meski berkompetisi di kasta berbeda, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu memiliki catatan yang patut diperhitungkan.

Kendal Tornado FC belum terkalahkan dalam delapan pertandingan di Championship. Mereka mengoleksi empat kemenangan dan empat hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi tim sepanjang kompetisi.

“Kami tahu Kendal Tornado merupakan tim yang kuat. Mereka sudah mencatatkan empat kemenangan dan empat hasil imbang serta belum pernah kalah di kompetisi Championship. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas dan konsistensi yang baik,” tandasnya.